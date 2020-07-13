“أوبك” وحلفاؤها يتهيأون لزيادة انتاج النفط بدءاً من آب المقبل

وفق دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية

الصباح الجديد – وكالات

اكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن “أوبك” وحلفاءها يتهيأون لتخفيف تخفيضات النفط ، جراء بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في المجموعة إن تحالف منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفائؤا لزيادة إنتاج النفط ابتداء من آب المقبل، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء المقبل ، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

وقادت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، في نيسان / أبريل، دفعة أدت إلى خفض مجموعة المنتجين الـ23 إنتاجها الجماعي بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم، حيث أدى الوباء إلى انهيار الطلب على النفط.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، قال المندوبون إن المملكة العربية السعودية ومعظم المشاركين في التحالف يؤيدون الآن تخفيف القيود.