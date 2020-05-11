  • الإثنين , 11 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أحمد فهمي

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انتهى الفنان المصري ​أحمد فهمي​ من تسجيل أول أغنية راب في شوطه الغنائي، اذ يتواجد فهمي حاليا في بيروت وكتب كلمات الأغنية لنفسه وقام بتسجيلها ليقوم بطرحها في ​عيد الفطر المبارك​ تعويضا عن غيابه الغنائي خاصة وأنه مشغول بأكثر من مشروع فني درامي اضافة الى عدة برامج. ويواصل فهمي حاليا تصوير برنامجه الجديد سهرانين والذي يشارك من خلاله مع الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، وكان فهمي ضمن المصريين المتواجدين في بيروت قبل اغلاق المطارات، اذ لم يتمكن من الحضور لمصر ما جعله يستغل الفرصة في انجاز العديد من المشاريع الفنية وهو في لبنان.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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