  • الإثنين , 11 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ظرافة قاتلة

ثقافة
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مهند الخيگاني

 على حالهما ، وهو جالسٌ على كرسي ، ظّلت عيناه صامدتيّن في عالم الحركة اللانهائي ، غارقتيّن في بحيرات من السكون ، تؤرجحه ذرات الهواء الناعمة الوافدة عبر شبّاك خشبي ، تمازجها ذرات الغبار المضيء والمتكشفة عبر شعاع حاد يخترق زجاج ذلك الشباك. الصالةُ مضاءةٌ بما يتسلل إليها من الخارج ومن أسفل الباب . ماذا حدث ؟ وكيف وصلت الحال الى هذه المرحلة ؟  دعونا نعيد مشاهدة الفيلم مرة أخرى . والبداية ستكون قبل أن تفيض السكينة وتغمر المكان . كان هناك صوت رجل عجوز في السبعين من العمر ، ينبعث من تلفاز عتيق متربٍ وعلى سطحه بقعٌ وآثار تنظيف خلّفت ظلالاً شاحبة . وهذا الرجل السبعينيّ كما تروي أحداث الفيلم ، عاش حياة كريمةً ملأى بالحب والسلام . وذات يوم رنّ هاتف المنزل ، وأخبرته إحدى صديقات زوجته بالحادث المؤسف الذي باغت صفو نزهتيهما ، وعندما طلب الزوج إليها أن تشرح له ما حصل بالضبط ، قالت له : في طريق العودة ، وبينما كنا نخطف نظرة على المحال من هنا ، ونظرة على العمارات الجديدة من هناك ، برز إعلان تجاري ضخم ، كان يضيء واجهة أعلى عمارة في الشارع وقد شّد لمعانه رقاب الناس ووجوههم ، وفجأة تجمهر الناس حولنا ، أخفضت رأسي ، ووجدتها مطروحة في منتصف الشارع ، وهناك رجل ظل يبكي ويصرخ الى جانب سيارته . أثناء سماعه تلك التفاصيل كان الزوج يحاول استجماع ما بقي في جسده من طاقة ، لفهم مجريات الأحداث و بعد التحقيق الذي أجراه مع صديقة زوجته ، زادت أوجاعه والتهمته التساؤلات وصارت تلوكه وتلوكه دون بلعه ، واستمر الحال كما لو أنه في ماكنة فرم اللحوم، عاتب نفسه عتابًا شديدا ، وأنّبها تأنيبًا حادّا ، بسبب أنه من أصّر على أن ترتدي أحذية بكعب عالٍ ، كلمسةٍ تعيد رونق الشباب ودبيب الحياة الهادر ، وبالأخص زاد ألمه حين روتْ له تلك الصديقة في مكالمتها أن هناك من شاهد الحادثة بالتفصيل ، وأخبرهم بأن المرأة لوت كاحلها ، وانكسر كعب الحذاء ، وما أن مال جسدها ، أفزعها سائق دراجة هوائية مسرعة ، حاولت إبعاد نفسها عنه ، كي تنقذ جانبها الأيسر من الاصطدام ، ففقدت توازنها وسقطت أمام سيارة تكسي كانت تنطلق لتوها من أمام أحد الفنادق . لم يحرّك الرجل العاجز في الفيلم ساكنًا بعدما أغلق سماعة الهاتف ، وأدرك أن المتبقي من حياته لا يساوي شيئا بعدما فقد شريكة حياته ، لا أبناء يخففون عنه ولا أقارب يمكن لهم إغلاق صوت الفراغ المدوّي الذي استلب حياته ، وأحكم قبضته على وعيه ، شُلّت كل أفكاره وشعر بالهزيمة والنهاية تلفّانه وتقمّطانه مثل الرضيع ، حتى أنه لم يشعر بحاجة ملّحة للذهاب الى المستشفى . وما أن تحرّك بضع خطوات الى الصّالة ، رنّ الهاتف من جديد ، حاول تجاهله ، فهو بلا شك سيكون اتصالا لأحد الأصدقاء يسأل عن الحادثة ويودُّ التأكد من حقيقة ما حصل ، لكنّ الهاتف رنّ رنّ دون توقف ، فأزعجه الأمر ، عاد من مسيره المهلك الذي قطعه في ثلاث أو أربع خطوات ، وقف قليلا قرب الهاتف ينظر إليه وهو يرن علّه يتوقف ، فيستريح من أعباء التفاسير والشروح ، علّها تكون الرّنة الأخيرة ، هكذا يأمل في نفسه ، فالوقت ما بين الرنّة والأخرى يعزز اشمئزازه في تلبية حاجة الآخرين الذين يشتهون إخماد قلقهم وذعرهم بالأسئلة الممّلة دون مراعاة للمتوجع الأول بينهم ، لكنّه في الأخير استسلم لواقع الأمر ، وتناوش سماعة الهاتف ، ظل منتظرا سماع الكيف واللماذا والمتى معجونةً ومحمّصةً دفعة واحدة ، فكان الردُّ على جوانياته صوتا يعرفه جيدا ، حاول أن يستوعب اللحظة المتشعبة التي حّل بها وحلّت به ، أنه صوت زوجته ، هل اختلطت عليه الأصوات ؟ هل هذه بعض أعراض الصدمة ؟ ، غرق في تساؤلاته وظنونه لبرهة ، حتى استعاد لحظة وعيه ، عندما قالت له : هذا أنا يا حبيبي ، أنه مقلب ، مجرد مقلب ، وضحكت ضحكات مترادفة ومتشقلبة ومتمادية ، كما يظهر في البرامج الرمضانية عامًا بعد عام على القنوات المتلفزة . شَحُب وجهُهُ ، وسافرتْ في جسده غصةٌ تركب على ظهرها حرقةٌ انطلقتا الى كل أنحائه ، بادئتان من أعلى رأسه ، تاركتان خلفهما آثارا دخانيّة ، تتجهان الى حدود أصابع قدميّه ، و تساقطت تلك الآثار من عينيه على هيأة قطرات مكثّفة من الدمع دون نحيب ، تشبه قطرات الماء السارحة من أعلى صنبور ميّاه بعد أن تتجمع وتتماسك وتدفع جزيئة ماء آتية من الخلف تلك القطرة نحو هاويتها الجديدة . قد يبدو المشهد من الوهلة الأولى ، أنه كان سعيدا وهذه دموع ما بعد الصدمة ، وأنه يشكر الخالق إذ هو مقلب لا أكثر ، وقد استعاد حياته التي عرفها ولن يكون وحيدا بعد الآن . هذا ما يظنّه ثلثا البشرية على الأقل ، ويفترض الثلث الآخر شيئا مضادّا تماما لما دأبت عليه العاطفة الإنسانية المقولبة .. أغلق سماعة الهاتف ، أدار جسده المثكل بالسنين والصدمات ببطء مروحةٍ يحرّكها الهواء في الصيف ، ومشى بخطواتٍ وئيدة ، والحق أنها أرباع وأنصاف خطوات ، حتى وصل الى الصّالة ، تربّع على كرسي من الجلد ممتلئ القوام ، أسند ظهره الى حضن الكرسي ، وأحس بثقل في صدره ، تضاعف الثقل كما لو أنه طائر عملاق وصلت أطراف مخالبه الى القلب ، كما لو أن صدره انبعج من ذلك الثقل ملامسًا ظهره . كان رأس العجوز في الفيلم في مواجهة التلفاز ، حيث يظهر أمامه بالمثل عدد من المشاهدين الذين كانوا يراقبون حياته ، جامدي الحركة عيونهم راسخة في الثبوت والتوجّه إليه ، ولشدة ما تأثّروا بما شاهدوه ، كانت أجفانهم تعلو وتهبط مع أجفان العجوز .. مرة ، مرتين و تجمدت الحركة . صاح المخرج : اقطع .. فيما بقي الشعور بالخجل والاشمئزاز مستحوذًا على الثلث الحقيقي من المشاهدين الذين أدركوا مدى ما يمكن أن تفعله التفاهة بالإنسان ، و كانوا يلعنون في سرهم تلك الزوجة السعيدة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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