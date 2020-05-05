نيكول سابا: ازمة كورونا عرّفتنا قيمة الحياة

الصباح الجديد-وكالات:

اعترفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بأنها لم تتوقع أن يكون العام 2020 بمثل هذا السوء، ولم تتخيل أن تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن الأزمة علمتها شيئا مهما جدا، ضرورة أن يقف الإنسان أمام أي كارثة بـ “قلب جامد”.

وأضافت سابا، في أثناء حلولها ضيفة على برنامج “نجوم في الحجر” أنها اكتشفت أن الكثير من أصدقائها كانت تظن أنهم ذوو نفسية وشخصيات قوية، لكن أزمة كورونا كشفت انهيارهم سريعا، واستطردت “لكني اكتشفت أني امرأة قوية ولديّ حسن إدارة الأمور ولا أنهار أو أستسلم بسهولة.

أما عن روتينها في الحظر فذكرت إنه يختلف عما يقوم به الغالبية، موضحة: “لم أهتم كثيرا بالأكل وتحضيره، وحافظت على ممارسة الرياضة بانتظام، لكني فضلت أن أقوم بعمل تركيبات في المشروبات الصحية والديتوكس وخاصة تلك التي تزيد المناعة خاصة مشروب الكركم والزنجبيل والكيوي”.

وعلى مستوى العمل، أضافت نيكول، أن جدولها كان مزدحما للغاية في أبريل ومارس الماضيين، وكان من المفترض أن تشارك تامر حسني إحدى حفلاته، وعبرت عن إحباطها لإلغاء تلك الخطط لكنها استطردت: “لا أحب أن أكون أنانية وأقول إني زعلت لأننا في مصيبة أكبر”.

وفي آخر حديثها قالت سابا: يا رب ما نشوف سنة اخرى مثل 2020 برغم أننا اكتشفنا قيمة الحياة فيها.