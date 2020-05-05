  • الأربعاء , 6 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

وليد توفيق

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استنكر الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة والقوى الأمنية في مدينة ​طرابلس​ طوال الأيام الثلاثة الماضية على هامش التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، معبراً عن رفضه لمحاولات الاعتداء على ​الجيش اللبناني​، ووجه في مقطع مصور له نشره في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شديدة اللهجة للمعتدين على الجيش، قائلا: “أنت مين عشان تسبنا وتهجم على الجيش اللبناني بمولوتوف، انا ابن الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام، إنما أنت مش ابن طرابلس عروسة الثورة والطيبين، وأنت بتهجم على الجيش اللبناني ممنوع وايدك بتنقطع”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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