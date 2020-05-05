استنكر الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة والقوى الأمنية في مدينة ​طرابلس​ طوال الأيام الثلاثة الماضية على هامش التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، معبراً عن رفضه لمحاولات الاعتداء على ​الجيش اللبناني​، ووجه في مقطع مصور له نشره في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شديدة اللهجة للمعتدين على الجيش، قائلا: “أنت مين عشان تسبنا وتهجم على الجيش اللبناني بمولوتوف، انا ابن الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام، إنما أنت مش ابن طرابلس عروسة الثورة والطيبين، وأنت بتهجم على الجيش اللبناني ممنوع وايدك بتنقطع”.