  • الثلاثاء , 28 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مدير صحة الرصافة: اكملنا الاجراءات اللازمة للمباشرة بالحظر المناطقي الشامل

مدير صحة الرصافة: اكملنا الاجراءات اللازمة للمباشرة بالحظر المناطقي الشامل

شؤون عراقية
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الأزمة النيابية ترجح ان يشمل 3 مناطق في الرصافة

بغداد – الصباح الجديد:
اكد مدير عام صحة الرصافة ، اكمال الاجراءات اللازمة للمباشرة بخطة العزل المناطقي الشامل للحد من انتشار فيرس كورونا، فيما احتمل مقرر خلية الأزمة النيابية اللجوء الى هذا الحظر في ثلاث مناطق بالرصافة
وقال الدكتور عبد الغني الساعدي خلال اجتماع موسع مقرر خلية الأزمة النيابية برئاسة عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور جواد الموسوي وبحضور وكيل الوزارة الاداري الدكتور هاني العقابي ومدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير والدكتورة سنان واخرين، اكد ان الدائرة اتخذت العديد من الخطط الكفيلة للحـد من انتشار الفيروس”.
واضاف ان ” عشرات المسحات المختبرية تم اجرائها خلال حملات الرصد الوبائي في الاحياء السكنية التي سجلت فيها اصابات من الملامسين وغيرهم”، مشيرا الى ان “الدائرة بانتظار النتائج واكمال الاجراءات الاخرى للانطلاق بخطة الحجر المناطقي الشامل”.
واوضح ان “خطر الفيروس لازال موجود مما يتطلب تشديد الاجراءات وعدم السماح لبعض الاشخاص التهاون وكسر الحضر من خلال الاستخفاف بالإجراءات الصحية”.
وشدد المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود وزيادة فرق المسح الوبائي وتشديد الاجراءات الوقائية لحماية الكوادر العاملة والمواطنين وزيادة عدد نماذج الفحص المختبري على نطاق اوسع للسيطرة على الفيروس والحد منه”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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