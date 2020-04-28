السعودية تقول إنها ستوقف عمليات الإعدام للقصّر

الصباح الجديد – وكالات :

قالت لجنة حقوق الإنسان في السعودية إن المملكة اعلنت انها لن تفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم قصّر. ويأتي هذا الإعلان، نقلاً عن مرسوم ملكي أصدره الملك سلمان، بعد يومين من إعلان الدولة أنها ستحظر الجلد.

وتقول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – التي وقعت عليها الرياض – إنه لا يجوز استعمال عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها القصر.

ويقول نشطاء إن السعودية لديها أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم. وإن حرية التعبير مقيدة بشدة، ويخضع منتقدو الحكومة لما يعدونه «اعتقالاً تعسفياً».

وتم إعدام 184 شخصاً في المملكة عام 2019، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وذكرت المنظمة أن حالة واحدة في الأقل تتعلق برجل مدان بجريمة ارتكبها عندما كان قاصراً.

وفي بيان نشر يوم امس الاول الأحد، قال عواد العواد، رئيس اللجنة المدعومة من الدولة، إن مرسوماً ملكياً حل محل عمليات الإعدام في الحالات التي يرتكب فيها القصّر جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات في مركز احتجاز الأحداث.

وقال العواد «إن القرار يساعدنا في وضع قانون عقوبات أكثر حداثة».

ولم يتضح متى سيدخل القرار – الذي لم يتم نقله على الفور في وسائل الإعلام الحكومية – حيز التنفيذ.

وظل سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المراقبة الشديدة، على الرغم من التغييرات الأخيرة، في أعقاب القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، في حين ما يزال العديد من نشطاء الحقوق المدنية وحقوق المرأة في السجن.