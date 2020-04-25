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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائبة : قائمة وزراء الكاظمي “جس نبض” وقابلة للتغيير

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت امس السبت، ان قائمة أسماء وزراء الكابينة الجديدة المرسلة لمجلس النواب ، جس نبض وقابلة للتغيير، مرجحة عقد جلسة التصويت منتصف الأسبوع الجاري.

وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ” القائمة بأسماء حكومة الكاظمي التي تم إعلانها في وسائل الاعلام على انها مرسلة للبرلمان قائمة صحيحة الا انها بمثابة جس نبض لاطلاع النواب والشارع العراقي عليها “.

وأضافت ان ” الكابينة التي قدمت بينت لنا عدة أمور ابرزها الخضوع لفرض رغبات الكتل من خلال إعادة استيزار شخصيات في حكومة عبد المهدي رغم ان اغلبها شخصيات محترمة وادت عملها بشكل مهني الا انها ستواجه رفضا نيابيا وشعبيا “، مبينة أن ” خلو القائمة من تسمية وزيري الداخلية والدفاع يشير الى ان الخلافات بين الكتل مازالت قائمة “.

ورجحت جودت ان ” تدعو رئاسة مجلس النواب الى جلسة التصويت في منتصف الأسبوع الجاري بين يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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