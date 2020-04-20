  • الإثنين , 20 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

7.5 مليون شركة أميركية معرضة للإغلاق الدائم

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد ـ وكالات:

أظهر مسح لـ Main Street America أن ما يقرب من 7.5 مليون شركة صغيرة معرضة لخطر الإغلاق بشكل دائم خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت جائحة كورونا.

وقال نحو ثلثي رواد الأعمال إنهم قد يضطرون إلى الإغلاق نهائيا إذا استمر تعطل الأعمال بمعدله الحالي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بحسب المسح.

في حين يتعرض أكثر من 30% لخطر الإعلاق إذا استمر الوضع الراهن لمدة شهرين، وفقًا للمسح الذي شمل أكثر من 5،850 من أصحاب الأعمال الصغيرة.

وتشير هذه الأرقام إلى إغلاق 3.5 مليون شركة صغيرة بشكل دائم في الشهرين المقبلين، و7.5 مليون شركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وفقًا لـMain Street America.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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