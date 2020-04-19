منظمة الصحة العالمية…توصيات للمسلمين مع قدوم شهر رمضان

تنامي اعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

الصباح الجديد-متابعة:

مع ازدياد حالات الاصابات بفيروس كورونا حول العالم، وازدياد حالات الوفاة، ومع اقتراب شهر رمضان، بات من الضروري الالتزام ببعض التعليمات والقواعد التي من شأنها تعزيز المناعة في الجسم، كي لا يضعف ويصبح ارضا خصبة لفيروس كورونا. وأصدرت منظمة الصحة العالمية عددا من الإرشادات الخاصة بصيام شهر رمضان بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

ودعا المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط في تقرير له، الى الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.

وأكد أن معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة العالية تزيد، لذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم في أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 10 أكواب).

وشدد على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وقال التقرير إن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و 16 ساعة يوميا.

وأضاف التقرير أنه يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، حيث يُعد الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

كما يجب ان تتضمن وجبة الإفطار الكثير من الخضروات لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، إضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

وأعلنت السلطات الصحية القطرية يوم امس الأحد تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا، لكن من دون تسجيل وفيات جديدة.

وخضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 62.5 ألف شخص.

وتمثل الأرقام ارتفاعا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 345 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية امس الأحد، تسجيل اربعة وفيات جديدة بفيروس كورونا و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وايضا زارة الصحة في تونس اعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد امس الاول السبت، إثر تحليل مسحات أخذت من 692 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 866 حالة مؤكدة، من أصل 15332 تحليلا.

وأفادت بأن تطور الوضع الوبائي يوضح انتشار المرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وينتظر العالم الاسلامي حلول شهر رمضان متمنين ان يحل عليهم مع اعلان الخلاص من كورونا، وتعافي المرضى كي يستطيعوا اتمام صيامهم على خير.