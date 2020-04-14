  • الثلاثاء , 14 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تذبذب في مشرات البورصة الأميركية

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نيويورك ـ رويترز:

هبط المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز500 للأسهم الأميركية أمس، بعدما سجلا مكاسب قوية الأسبوع الماضي، بينما تستعد الشركات الأميركية لإنطلاق موسم الأرباح الفصلية الذي من المتوقع أن يكون صعبا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن مكاسب لأسهم أمازون ساعدت المؤشر ناسداك على أن يغلق مرتفعا.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 328.60 نقطة، أو 1.39 بالمئة، إلى 23390.77 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 28.19 نقطة، أو 1.01 بالمئة، ليغلق عند 2761.63 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.85 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 8192.43 نقطة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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