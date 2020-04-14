شاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية ​شاكيرا​ shakirachallange، وعلّقت بالقول: “إبدأوا نهاركم بتحدي الرقص”. وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنت التعليقات على رشاقتها وجسدها الجميل برغم انها ام لطفلة. ونشرت فرنجية يوم أمس صورة لها برفقة طفلها الذي لم تكشف عن وجهه، وذلك لمناسبة عيد الفصح المجيد، وظهرا فيها بإطلالة صفراء جميلة، وعايدت فرنجية الجميع متمنيةً الحب والسلام والسعادة، وأن تكون الأيام المقبلة أجمل.