  • الثلاثاء , 14 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

لاميتا فرنجية

الصفحة الأخيرة
التعليقات على لاميتا فرنجية مغلقة
20 views

شاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتديةً Crop Top وذلك بينما كانت تخوض تحدي الرقص الخاص بالمغنية العالمية ​شاكيرا​ shakirachallange، وعلّقت بالقول: “إبدأوا نهاركم بتحدي الرقص”. وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنت التعليقات على رشاقتها وجسدها الجميل برغم انها ام لطفلة. ونشرت فرنجية يوم أمس صورة لها برفقة طفلها الذي لم تكشف عن وجهه، وذلك لمناسبة عيد الفصح المجيد، وظهرا فيها بإطلالة صفراء جميلة، وعايدت فرنجية الجميع متمنيةً الحب والسلام والسعادة، وأن تكون الأيام المقبلة أجمل.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة