المركزي العراقي يسحب الدولار النقدي من المصارف

جمع 44 مليار دينار لمكافحة فايروس كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدر البنك المركزي العراقي أمس الأحد، تعليمات جديدة لسحب الدولار النقدي من المصارف العراقية.

وأجازت التعليمات للعميل سحب الحوالات بنسبة 75 % بالدولار و 25 % بالدينار العراقي, على أن يجري احتساب الدولار بسعر 1200 دينار للدولار الواحد.

وسمحت التعليمات بسحب العميل للوديعة المودعة بالدولار بنسبة 100 % كما هو معمول به, ومن دون تغيير.

الى ذلك، جمع البنك المركزي العراقي، 44 مليار دينار، لدعم الاستعدادات الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد.

وذكر البنك في بيان، أنه “في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهم الذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا الجديد على صحة المواطنين، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة وخلية الأزمة، يُعلن البنك المركزي العراقي عن جمع ما قيمته (44 مليار دينار عراقي)”.

وأضاف أن “الأمول ستوظف بالدرجة الأساس، لأغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي، وهو النقص الذي يُسبب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء”.

في السياق، حذرت اللجنة المالية النيابية من خطر فقدان العملة العراقية لقيمتها في حال لجأ العراق إلى خيار الطباعة النقدية.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح، إن استمرار هبوط أسعار النفط، قد يدفع العراق إلى التفكير بخيار طبع العملات، إلا أن ذلك يتطلب وضع خطة نقدية كاملة للحفاظ على قيمة النقد من الانهيار او التضخم، وتأمين غطاء الدولار في الاسواق.

وأضاف، أن خيار الطباعة النقدية هو باب أخير يلجئ اليه العراق لسد احتياجات الرواتب.

وأشار العيساوي الى أن مبالغ النفط لا تسد خمسين بالمئة من الرواتب وان العراق بحاجة للتوجه الى موارد أخرى، لافتا الى رواتب شهر اذار انجزت بالكامل، والعمل جار على تهيئة الموارد لتوفير رواتب شهر نيسان.