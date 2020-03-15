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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صحة الكرخ تزف خبراً ساراً: كورونا لم ينتشر بالعدوى داخلياً حتى الآن

شؤون عراقية
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نصف المصابين في الرصافة تعافى

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي امس الأحد، أن الإصابة بفيروس كورونا لم تنتشر بالعدوى داخليا حتى الان، فيما أورد مدير عام صحة الرصافة شفاء نصف المصابين في الجانب الثاني من بغداد وهو الرصافة.
وقال جاسب الحجامي مدير عام صحة الكرخ في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً لخلية الأزمة في بغداد، إن “التفاؤل ما زال قائماً بكبح انتشار الفايروس، والأيام المقبلة ستجعل من الواضح السيطرة على انتشاره أو خروج الأمر من ايدينا”.
وأضاف الحجامي: “في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار أن كل الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخلياً”.
بدوره، قال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إن “في جانب الرصافة هناك 16 إصابة، 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن”، مبيناً أن “العطلة (في بغداد) تم منحها لغرض البقاء في البيت وأدعو المواطنين إلى عدم الخروج الا للضـرورة القصـوى”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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