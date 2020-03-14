نتائج صالات شهربان الإيجابية تأتي بالتخطيط السليم والتعاون المثمر

ديالى ـ رعد شريف:

اكد عضو الهيئة الادارية لنادي شهربان الرياضي الدكتور ليث اسماعيل ان النتائج التي حققها فريق كرة الصالات بدوري الموسم الحالي كانت متميزة وايجابية وتمكن من التفوق على العديد من الفرق المتنافسة معه ضمن مجموعته الثانية وذلك يعود الى تحسن مستوى الاداء الفردي والجماعي والاستقرار على الكادر التدريبي الذي استلم مهمة تدريب الفريق منذ الموسم الماضي حيث عمل على معالجة مكامن الخلل التي تعتريه مع استقدام لاعبين جدد ولاعب ايراني محترف عززت من النتائج الجيدة وحلقة الوصل المهمة لمشرف الفريق حارث احمد بين الادارة واللاعبين وتذليله لكافة الصعوبات التي واجهته برحلة الاعداد .

واضاف اسماعيل في حديثه : ان المركز الثاني الذي يقف فيه الان بعد المتصدر نفط الوسط وقبل نهاية المرحلة الاولى بجولتين هو انجاز كبير يحسب للجميع من ادارة ومدرب ولاعبين بعد ان تفوق على فرق لها باع طويل بمسيرة دوري الصالات وتوفرت لها ظروف اعداد مثالية تختلف جذريا عن ظرف اعداد فريقنا المتواضعة ولكن مع ذلك قلب كل التوقعات واصبح ندا قويا للأندية المتبارية معه ضمن المجموعة.

واشار : تمكنا من تحقيق الفوز على فريق غاز الشمال بستة هداف لهدفين وعلى مصافي الجنوب بأربعة اهداف لهدفين والتعادل مع فريقي نفط الوسط ومصافي الوسط بثلاثة اهداف مع كل فريق في حين خسرنا مع الشرطة بهدفين لثلاثة في مباراة كنا الطرف الافضل فيها رغم الخسارة وبشهادة كل من تابعها .

وبين عضو الهيئة الادارية لنادي شهربان : نسعى كإدارة وكادر تدريبي ولاعبين على المحافظة على النتائج المتحققة في حال انطلاق الدوري في الفترة المقبلة ولنثبت للجميع بأن النتائج التي حصلنا عليها لم تكن فورة او محض صدفة بل جاءت بالتخطيط السليم والتعاون الجاد والمثمر بين اطراف المعادلة الثلاثة التي تمكنت من توظيف امكانات النادي المادية والفنية في سبيل انجاح مهمة الفريق في هذا المحفل المحلي الذي يعتبر الاول على مستوى البلاد بالنسبة لفرق الصالات ونأمل الاستمرار بالمهمة وان كانت صعبة لنهاية الدوري حيث ينصب التخطيط على ان نكون احد الفرق الثلاث المتأهلة ضمن مجموعتنا للأدوار النهائية من البطولة بعد ان جرت بنظام المجموعتين .

واختتم حديثه بالقول على ان الية تنفيذ المسابقة بشكلها الحالي أتت متزامنة مع ما يمر به البلد من ظروف خاصة اجبرت الاتحاد ولجنة المسابقات عن التخلي عن نظام الدوري العام واللجوء الى نظام المجموعتين وان كانت لا تناسب الطموح الذي ينصب على اقامة دوري عام لتكون الفائدة اعم واشمل.