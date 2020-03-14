اعمال الإنهاءات لملعب نادي الزوراء الرياضي تصل إلى مراحل متقدمة

التأكيد على الإسراع في إستئناف مشروع «الموصل» 30 ألف

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أول أمس، عن الاستمرار بالاعمال النهائية لملعب الزوراء الرياضي، التي تصل الى مراحل متقدمة.وقالت الوزارة في بيان صحفي «ربط مجاري المياه الثقيلة من الجانب الجنوبي لملعب الزوراء الرياضي شارفت سعة 15 ألفاً و440 متفرج، شارفة على الانتهاء، وربط المنظومتين الكهربائيتين الذاتية والوطنية يكون العمل الكلي للملعب قد وصل الى المراحل النهائية».

وقال مدير مكتب المهندس المقيم نزار علي، ان «الواجهة الكبرى للملعب من الجهة الجنوبية اكتمل تغليفها بمادة الاكلبوند بالتزامن مع اتمام العمل بالمصعدين الكهربائيين بصورة تامة وتهيئة المكان الخاص بالمصعدين الثالث والرابع لغرض الربط المباشر حال وصولهما من اسبانيا وهي عملية تركيب اعتيادية لاتدخل ضمن اعدادات الوقت حيث لايتكفل العمل بهما الكثير من الوقت.

واشار الى ان «الاعمال الكبيرة في الملعب بحكم المنتهية وما تلاحظونه هي اعمال تشطيب كما يحصل في جميع الممرات الداخلية والغرف والقاعات بالسقوف الثانوية وتسليك الكابلات الخاصة بمنظومة الدفاع المدني والشاشات الكبرى والبلوجكترات (سبوت لايت)، واخر الاعمال الحديدية (الكيربي) الخاص بالسقف الكبير للملعب للجزء الاول والجزء الثاني».

وفيما يخص بذار الثيل الصيفي الذي اكتملت عملية التنبيت وتهيئة التربة منذ سبعة ايام، اوضح نبيل علي يعقوب من دائرة المهندس المقيم ان «البذور التي اعتمدتها الشركة المختصة بنجيل الملاعب تسمى (برمودا) امريكي المنشا وتناسب اجواء العراق الصيفية تماما»، منوها ان «النوع الشتوي يختلف تماما عن الاول وهو نيوزلندي المنشا». واضاف ان «فترة الانبات الحالية ستستمر فترة 15 يوما ريثما يظهر ساق النبتة الى الاعلى مع استمرار عملية الرش اليومي بالماء ويكون النجيل جاهزا للعب كرة القدم بحدود 45 يوما وبمعدل 90% نجيل طبيعي و10% اصطناعي ونصل الى نسبة 100% طبيعي بعد ثلاثة اشهر من الانبات وعندها يصبح دور النجيل الاصطناعي كحاضن فقط ويكتسب الملعب عند ذلك استقراره النهائي».

من جانب اخر، اكدت وزارة الشباب والرياضة، حرصها على انجاز الملاعب والمنشآت الرياضة في بغداد والمحافظات تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض.

وقال مدير عام الدائرة الهندسية والشؤون الفنية في الوزارة نجم عبد الواحد في تصريح خص به ( قسم الاعلام والاتصال الحكومي ) ان ملعب الموصل الاولمبي سعة 30 الف متفرج المحال الى شركة اوزنال التركية، من المشاريع المهمة الذي يخدم شريحة كبيرة من الشباب والرياضيين الذين تعرضوا الى ظروف صعبة بسبب سيطرة عصابات داعش على المدينة قبل تحريرها بسواعد قواتنا الامنية البطلة بمختلف صنوفها، مبينا ان السيد الوزير في تواصل يومي ومتابعة دقيقة للمشروع بغية الاسراع في اعادة العمل، لاسيما وان الشركة المنفذة قدمت طلبآ لاستئناف العمل.

واضاف عبد الواحد ان الوزارة في طور إعداد ملحق عقد مع الشركة المنفذة لضمان حقوق الطرفين والمصادقة عليه، بعد توقف العمل في مشروع ملعب الموصل الاولمبي خلال المدة الماضية جراء الضائقة المالية واحتلال المدينة من قبل العصابات الاجرامية، مشيرا الى خطوات كبيرة قطعتها الوزارة في سبيل تأمين انجاز الصروح الرياضية من خلال تذليل الكثير من الصعوبات.

إلى ذلك، وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، بإيقاف نشاط محطة وقود ضمن مشروع استثماري في ذي قار.

وقال مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين، ان توجيه السيد الوزير جاء بعد طلب الحكومة المحلية في ذي قار ومجموعة من رياضيي وشباب المحافظة العزيزة، مبينا ان الهدف من المشاريع الاستثمارية انشاء مشاريع شبابية ورياضية خدمية ضمن مواصفات تخدم تطلعات ورغبات شبابنا ورياضيينا.

واوضح «شمس الدين» ان الوزارة عندما تجد مشاريع تتعارض مع طموحات الشباب، ستقوم بإيقافها سواء في محافظة ذي قار أم بقية المحافظات، مشيرا الى ان السيد الوزير وجه بضرورة التنسيق مع المحافظات بشأن الرؤى الاستثمارية للمشاريع وحسب حاجة الشباب والرياضيين.

يشار الى ان المشروع الاستثماري في محافظة ذي قار يتضمن مجمع رياضي وملعب لخماسي كرة القدم وجناح اداري وبناية من طابقين تحتوي على قاعات رياضية، فضلا عن مساحات خضراء والعاب اطفال.