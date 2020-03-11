بغداد وأربيل.. تفاهمات بشأن توحيد الاجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية

بغداد ـ الصباح الجديد :

اكدت كل من الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان على ضرورة توحيد الاجراءات الجمركية في منافذ العراق كافة.

جاء ذلك خلال لقاء عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية أمس الاربعاء في مكتبه فارس عيسى عبد الكريم ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد.

وذكر بيان صادر عن الهيئة: «تم التباحث في آفاق التعاون المشترك الحكومة الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بملف المنافذ الحدودية وتطبيق قرار مجلس الوزراء (13) لعام 2019 والمتضمن ارتباط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية وتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع منافذ العراق بما يضمن الالتزام بحماية المنتج المحلي والابتعاد عن سياسة إغراق السوق بالمواد الممنوع المخالفة للروزنامة الزراعية الاتحادية».

ونقل البيان عن الوائلي قوله ان لقاء اليوم (أمس) خطوة صحيحة ومهمة في إتجاه رسم خارطة طريق للتفاهمات لتذليل العقبات التي تعتري تنفيذ القرارات الاتحاديه وصولا إلى نتائج تخدم أبناء البلد الواحد في حل المشكلات العالقة وزيادة نسبة الإيرادات الحكومية والتي تعد مصدرٱ مهما وداعمٱ للموازنة الاتحادية.

واضاف، ان «هذه الزيارة هي نقطة الشروع للتفاهمات بإرادة صادقة».

من جهته أعرب ممثل حكومة الإقليم عن سعادته بهذا اللقاء وأنها بداية جيدة لحلحلة كل التقاطعات التي تقف حجر عثرة في التفاهمات بين المركز والاقليم في ملف المنافذ الحدودية، موجهٱ الدعوة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية لزيارة منافذ الإقليم والاطلاع على آلية العمل فيها ولقاء القائمين عليها وأصحاب القرار لتقريب وجهات النظر.

كما أعرب عن امكانية الاستفادة من خبرات كلا الطرفين في مجال إدارة المنافذ الحدودية ونقل تلك الخبرات مما يخلق حالة من التٱلف والانسجام لإتخاذ قرارات مهمة تخدم أبناء شعبنا العراقي، حسب البيان.