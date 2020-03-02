تطوير طريق مينائي أم قصر ودورة تطويرية لربابنة المرفأ وإخلاء الغوارق المنتشلة سابقاً

“الصباح الجديد” تتابع عددا من فعاليات شركة موانئ العراق

البصرة _ سعدي السند :

تابع “مكتب الصباح الجديد” في البصرة عددا من الفعاليات المينائية التي تنفذها شركة موانئ العراق .

المباشرة بتبليط الطبقة الاساس لمشروع تطوير طريق مينائي ام قصر

فقد باشرت ملاكات الشؤون الهندسية في الموانئ مع شركة مشاريع النقل احدى تشكيلات وزارة النقل باعمال تبليط الطبقة الاساس لمشروع تطوير مدخل مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي.

وذكر الدكتور صفاء عبد الحسين المدير العام لشركة موانئ العراق ان ملاكات الشؤون الهندسية باشرت باعمال تنفيذ الطبقة الاساس من التبليط بالاسفلت وتتبعها الطبقتان الرابطة والسطحية على وفق المواصفات الفنية القياسية وتم تنفيذ العمل بطول واقع من محطة 150 الى محطة 600 بنحو 450 مترا وسيكون عرض الشارع 16 مترا

وبين المدير العام ان المشروع إجمالًا يتضمن تأهيل الطريق بطول 3,7 كم والتوسعة بمسافة كيلو متر يشمل بوابات الدخول والخروج وسونارات الفحص ونصب كاميرات المراقبة وانشاء الجزرات الوسطية بعرض 72 مترا واكمال انشاءات الطريق بمسافة نحو 2,7 كم

من جانبها أوضحت مديرة الشؤون الهندسية المهندسة إيمان مجيد ان هذا المشروع واحد من عشرات المشاريع التي نعمل عليها وسيكون بمنزلة الانتقالة الجديدة من حيث الانسيابية العالية في حركة الشاحنات .

يذكر ان مشروع تطوير طريق مينائي ام قصر يسهم بتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات وتقليل الازدحام عن مدخل موانئ ام قصر وجعل الحركة بانسيابية عالية.

دورة تطويرية لربابنة المرفأ

واحتضن معهد الموانئ الدورة التطويرية لربابنة المرفأ المتدربين ، وقال الدكتور صفاء عبدالحسين المدير العام لشركة موانئ العراق ان الدورة تم الإعداد لها ليكون أمدها سنتين ونصف السنة ، مبيناً ان المتدربين تلقوا محاضرات مكثفة من قبل مختصين بالشأن البحري .

و اضاف ان الدورة شهدت انتظام ( 20 ) مشاركاً من الضباط البحريين العاملين على الوحدات البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق ، وأن المتدربين تم اختيارهم على وفق آلية وشروط تم تحديدها من قبل الإدارة العليا في الشركة .

وبين المشرف على الدورة ربان أعالي البحار أقدم عبد الزهرة مهدي صالح أن الدورة بشقيها النظري والعملي وبفترة أسبوعين انهى المتدربون المحاضرات النظرية ، مضيفاً أن الأسبوع المقبل سيشهد التدريب والممارسة العملية للمتدربين.

واوضح صالح أن فقرات الدورة كانت عن أساسيات ربابنة المرفأ في الموانئ العراقية وعملية الإرساء والإقلاع والأجهزة الملاحية والانواء الجوية.

وقدم المحاضرات ربابنة المرفأ ( أعالي البحار ) منهم الكابتن سمير صابر رشيج والكابتن حامد جاسم بدر وبيان حميد والذين عملوا على أن يكون المتدربون على أعلى مستوى.

قسم الحفر البحري يعيد تأهيل وحدات بحرية

باشر قسم الحفر البحري لموانئ العراق تأهيل وصيانة عدد من الوحدات البحرية العاملة ضمن ملاكه من أجل الوصول إلى أعلى حالة من التأهب القصوى لإنجاز الاعمال المناطة به من قبل الشركة على أفضل وجه

وبين الكابتن سمير عبد علي أننا وبالتعاون مع قسم المسافن والصناعات البحرية لموانئ العراق قمنا بتأهيل زورق المسح البحري (الفرات) بعد نقله الى الصيانة البحرية في رصيف (22) لتجري عليه عمليات تنظيف البدن وصيانة منظمة الدفع والمحرك وايضاً يتواصل العمل على إعادة تشغيل رأس الحفارة ( رام الله ) إضافة إلى إعادة تأهيل الأنابيب والصمامات العاطلة للحفارة (التحرير) . وأضاف أن الحفارة (المربد) جرت عليها عمليات التعفير من قبل شعبة الزراعة لشركتنا وهذه اجراءات مستمرة لوحداتنا البحرية لمكافحة الحشرات او القوارض أن وجدت لسلامة الطواقم البحرية العاملة عليهأ، مشيراً الى ان دور قسم الحفر البحري لشركة موانئ العراق يقوم على تعميق القنوات الملاحية وارصفة الموانئ ومعالجة المناطق المتردية على وفق خطط تعد من قبل القسم واعتماداً على المسوحات المائية الحديثة للقنوات وواجهات الأرصفة من أجل رسو وإبحار آمن للسفن .

إخلاء الغوارق المنتشلة سابقاً

وباشر قسم الانقاذ البحري أحد أقسام الشركة العامة لموانئ العراق بإخلاء الغوارق المنتشلة سابقاً بعد تقطيعها بالتعاون مع شركة الشط للخدمات البحرية.

وقال الكابتن زامل كاظم البدران مدير قسم الانقاذ البحري لقد باشرنا بتقطيع الأهداف الأربعة بغية نقلها إلى موقع الحديد السكراب في خور الزبير وان هذه الأعمال لتهيئة ضفة قناة خور الزبير الغربية لبناء نفق استراتيجي يربط ميناء الفاو بطريق أم قصر بصرة ضمن خطة معدة لإنشاء شبكة طرق حديثة تربط موانئنا بالخط السريع.