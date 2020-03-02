الحب عند ريتشارد بروتيغان

ترجمة : سوران محمد
١
- الإنتظار-
تبدو
كالسنين
قبل
ان اقطف
باقة
القبلات
من فمها
وأضعها
في مزهرية الفجر الملون
داخل
قلبي.
.
لكن
الإنتظار
يستحق ذلك.
.
لأني
كنت
عاشقا
٢
- أنفي يكبر سنا-
نعم.
نظرة أيلول عريضة كسولة
في المرآة
قل هذا صحيح.
.
انا ٣١
وأنفي يكبر
سنا.
.
يبدأ من حوالي ١/٢
بُوْصَة
تحت الجسر
و الشيخوخة يطوف
في الأسفل
لبوصة أخرى أو نحو ذلك:
ويتوقف.
.
لحسن الحظ ، بقية
الأنف نسبيا
مازال شابا.
.
ولا أدري هل الفتيات
تريدني
مع أنف مسن..
.
يمكنني سماعهن الآن
مومسات بلا قلوب!
.
«هو لطيف
لكن أنفه
مسن.»
٣
- توقفنا في أيام مناسبة-
توقفنا في أيام مناسبة
وخرجنا من السيارة.
ألقت الريح نظرة على شعرها.
هكذا بهذه البساطة.
وأنا التفت لأقول شيئا
٤
- هايكو الإسعاف-
قطعة من الفلفل الأخضر
سقط
من سلطة داخل اناء خشبي:
ماذا اذا؟
٥
- قصيدة حب-
انه جميل جدا
أن تستيقظ في الصباح
تجد نفسك وحيدا
ولا تقول لأحد
تحبهم
عندما لا تحبهم
بعد.
٦
- لون كالبدء-
انسى الحب
أريد أن أموت
في شعرك الأشقر