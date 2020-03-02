  • الإثنين , 2 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الحب عند ريتشارد بروتيغان

الحب عند ريتشارد بروتيغان

ثقافة
التعليقات على الحب عند ريتشارد بروتيغان مغلقة
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ترجمة : سوران محمد

١

  • الإنتظار-
    تبدو
    كالسنين
    قبل
    ان اقطف
    باقة
    القبلات
    من فمها
    وأضعها
    في مزهرية الفجر الملون
    داخل
    قلبي.
    .
    لكن
    الإنتظار
    يستحق ذلك.
    .
    لأني
    كنت
    عاشقا

٢

  • أنفي يكبر سنا-
    نعم.
    نظرة أيلول عريضة كسولة
    في المرآة
    قل هذا صحيح.
    .
    انا ٣١
    وأنفي يكبر
    سنا.
    .
    يبدأ من حوالي ١/٢
    بُوْصَة
    تحت الجسر
    و الشيخوخة يطوف
    في الأسفل
    لبوصة أخرى أو نحو ذلك:
    ويتوقف.
    .
    لحسن الحظ ، بقية
    الأنف نسبيا
    مازال شابا.
    .
    ولا أدري هل الفتيات
    تريدني
    مع أنف مسن..
    .
    يمكنني سماعهن الآن
    مومسات بلا قلوب!
    .
    «هو لطيف
    لكن أنفه
    مسن.»

٣

  • توقفنا في أيام مناسبة-
    توقفنا في أيام مناسبة
    وخرجنا من السيارة.
    ألقت الريح نظرة على شعرها.
    هكذا بهذه البساطة.
    وأنا التفت لأقول شيئا

٤

  • هايكو الإسعاف-
    قطعة من الفلفل الأخضر
    سقط
    من سلطة داخل اناء خشبي:
    ماذا اذا؟

٥

  • قصيدة حب-
    انه جميل جدا
    أن تستيقظ في الصباح
    تجد نفسك وحيدا
    ولا تقول لأحد
    تحبهم
    عندما لا تحبهم
    بعد.

٦

  • لون كالبدء-
    انسى الحب
    أريد أن أموت
    في شعرك الأشقر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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