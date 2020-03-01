النفط تعلن عن كمية الغاز المصاحب في عموم العراق لشهر كانون الثاني

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر كانون الثاني .

وقالت الوزارة ، إن “انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر كانون الثاني بلغ 2875 مقمق باليوم”، مبينة ان “المحروق بلغ 1594 مقمق باليوم”.

وأضافت الوزارة، ان “انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 369 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 112 مقمق باليوم، مبينة ان انتاج نفط البصرة ونفط ذي قار ونفط ميسان بلغ 2506 مقمق باليوم والمحروق 1482 مقمق باليوم”.

وبينت الإحصائية، ان “انتاج الغاز الجاف بلغ 1165 مقمق يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 5200 طن يوميا”.