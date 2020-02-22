داليا مصطفى تؤيد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الصباح الجديد – وكالات:

اكدت الممثلة داليا مصطفى تأييدها لقرار الفنان المصري هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية، والملاهي الليلية.

واشارت داليا الى انها ليست ضد المهرجانات، وانما اعتراضها على كلمات الأغاني البذيئة وغير اللائقة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “اسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي عبر احدى الإذاعات العربية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد فعلت قرارها، الصادر الخميس الماضي، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات من غير أعضائها أو غير الحاصلين على تصاريح.

وقال هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة تسعى خلال المدة المقبلة للتعاون مع المصنفات الفنية لمجابهة مطربي المهرجانات، لأن الأخيرة غير قادرة وحدها على الأمر، خاصة أن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ويغنون في الأزقة والحارات والشوارع واليوتيوب.

وأضاف شاكر: “ننتظر دور الدولة في محاربة هذا الفساد والهبوط والتردي الفني، وفي المقابل نقوم بنشر وإعادة بناء النشء والشباب والإنسان المصري من خلال تقديم أعمال راقية”.