  • الأربعاء , 12 فبراير 2020
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القوات العراقية تبدأ بتطهير حدودها مع الاردن من فلول داعش

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بغداد – الصباح الجديد

بدأت قوات حرس الحدود العراقي في عمليات “أبطال العراق” بمرحلتها الأولى، وذلك لتحرير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية الأردنية من فلول عصابات داعش الإرهابية.

وانطلقت عمليات أبطال العراق لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -الاردنية – السورية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور، وذلك بحسب بيان صدر عن القوات العراقية وبثته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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