القوات العراقية تبدأ بتطهير حدودها مع الاردن من فلول داعش

بغداد – الصباح الجديد

بدأت قوات حرس الحدود العراقي في عمليات “أبطال العراق” بمرحلتها الأولى، وذلك لتحرير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية الأردنية من فلول عصابات داعش الإرهابية.

وانطلقت عمليات أبطال العراق لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -الاردنية – السورية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور، وذلك بحسب بيان صدر عن القوات العراقية وبثته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.