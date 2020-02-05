إنني لست يسوع

علي هاني الرماحي

يا صديقي….

إن زرعنا العمر حباً… أغنيات

أو عبرنا الليل شوقاً… همسات

إن غدا اليوم وأمسى… ثم مات

قل غداً… يأتيني يوم… كل ما في الآت آت

يا صديقي….

حين كان الكون يحبو… بانتظار الموعد

حين كان الأمس يرنو… كل يوم لغد

والتماعات الثريا… اقلت… لم تعد

بيد أنّا… مذ خلقنا…

والخرافات بشوق سرمدي

يا صديقي….

إن هرمت اليوم… تفنى في غد

بين أكوام المزابل…

كتبو اسمي شتيمة

رسموني…

في عيون الشيب… أياما عقيمة

صلبوني… في شفاه الموت… ألحانا يتيمة

بيد أني… عاد طيفي…

عانق الأطفال… ثأراً وعزيمة

يا صديقي….

رب أيام على الأيام تزهو… كبرياء

وسماء… رب ما عادت سماء

غير أن العمر دوماً… ابتداء لانتهاء

وعيون الأفق تبقى… ترقب الكل سواء

يا صديقي….

إن في الأيام سلوى ودموع

واختلاجات الضحايا… عبر طوفان الشموع

يا صديقي… في سني العمر صمتٌ… وافتخارٌ… وخشوع

وضميرٌ…

كلما حركه الشيطان يأبى… بات كالثلج نقيا

وضميري…

قطرات أزهرت صبحاً نديا…

ما لآهاتي سكارى… انني لست نبيا

حملوني… في عيوني قدراً

حفروا الشوك بقلبي… أثراً

أقنعوني… إن في الأيام… سلوى ودموع

غير أني… كل أيامي دموع…

صلبوني يا صديقي… وأنا لست يسوع