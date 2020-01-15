الحلبوسي وسفيرة أستراليا يؤكدان على تكثيف الحراك الدبلوماسي لخفض التوتر

بغداد – الصباح الجديد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وسفيرة أستراليا في العراق جوان لونديس، اليوم الاربعاء، على اهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي لخفض حدة التوتر والتصعيد.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان الاخير “استقبل السفيرة الأسترالية وبحث معها العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، ودعم الحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح وضمان عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم”.

واضاف، ان “الجانبين أكد على أهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي لخفض حدة التوتر والتصعيد؛ لحلِّ المشاكل التي تعاني منها المنطقة؛ من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلم الدولي”