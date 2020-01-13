نيكول سابا تظهر بـ”فلتر” الأطفال وتعلق: أنا شقية

الصباح الجديد – وكالات:

شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بفيديو “لطيف” من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وقامت فيه باستعمال “فلتر” يعيد وجه المستخدم إلى مرحلة الطفولة وهو “فلتر” شائع بين مستخدمي تطبيق “سناب شات”.

الفلتر حاز على شهرة واسعة جدا خلال الفترة الماضية حيث قام الكثيرون باستخدامه ثم مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت نيكول في الفيديو، وهى تتحدث لنفسها بوصفها طفلة صغيرة حيث قالت “أنا شقية.. شقية ومهضومة”.

وكانت النجمة نيكول سابا قد أحيت حفلا غنائيا في التجمع الخامس في ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور نظرا لشعبية نيكول سابا في مصر وقدمت نيكول العديد من أغانيها ومنها البلدي يكسب، يا شاغلني، مش وقت الكلام، طبعي كدة ، وغيرها من الأغاني.

علي جانب آخر، تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمنزلة نقلة مختلفة في الشوط الغنائي للنجمة اللبنانية.

وكان الحفل الأول لنيكول بعد اندلاع الأحداث في لبنان، في أحد النوادي بمنطقة مدينة نصر الشهر الماضي، وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان دعمًا للثورة اللبنانية ونشرت بعدها على حسابها بموقع “إنستجرام” صورتها بالعلم ومقطع فيديو من الحفل وعلقت: “أحلى وأكبر تحية لثورة بلدي لبنان من أم الدنيا مصر بنحبك يا لبنان”.