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صـدور أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقين في وزارة الصحة

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين؛ لتسببهما بإهدار المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان أن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى الأسبقين؛ عن تهمة إلحاقهما الضرر بالمال العام من خلال إنشاء بناية وجمعية إسكان مرضى الثلاسيميا داخل مستشفى ابن الأثير التابع لوزارة الصحة”.

وأضافت الدائرة أن “إنشاء البناية تم بناءً على طلبٍ من المدير العام لصحة المحافظة وموافقة وكيل الوزير للشؤون الإدارية على ذلك، بالرغم من أن جمعية مرضى الثلاسيميا ليست حكومية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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