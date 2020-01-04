خبير سياسي: البرلمان لن يصدر قراراً بإخراج القوات الأميركية من العراق

بغداد ـ وكالات:

أكد الخبير السياسي، منقذ داغر، ان البرلمان لن يصدر أي قرار يتعلق بإخراج القوات الأميركية من العراق خلال جلسته اليوم الاحد.

وقال داغر، “استبعد جداً قيام البرلمان العراقي بإصدار قرار لإخراج القوات الأميركية من العراق في جلسته الطارئة “.

وأوضح أن “البرلمان لن يقدم على هذه الخطوة تقديرا للعواقب السياسية والاقتصادية والعسكرية”، مبيناً أن “البرلمان سيكتفي بإصدار بيان ادانة قوية لاغتيال المهندس وسليماني”.