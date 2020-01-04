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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خبير سياسي: البرلمان لن يصدر قراراً بإخراج القوات الأميركية من العراق

شؤون عراقية
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بغداد ـ وكالات:
أكد الخبير السياسي، منقذ داغر، ان البرلمان لن يصدر أي قرار يتعلق بإخراج القوات الأميركية من العراق خلال جلسته اليوم الاحد.
وقال داغر، “استبعد جداً قيام البرلمان العراقي بإصدار قرار لإخراج القوات الأميركية من العراق في جلسته الطارئة “.
وأوضح أن “البرلمان لن يقدم على هذه الخطوة تقديرا للعواقب السياسية والاقتصادية والعسكرية”، مبيناً أن “البرلمان سيكتفي بإصدار بيان ادانة قوية لاغتيال المهندس وسليماني”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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