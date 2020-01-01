الاعمار تشارف على انجاز مشروع مجاري قضاء الحسينية في بغداد

بغداد _ ياسر الرحيماوي

شارفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على انجاز اعمال مشروع مجاري قضاء الحسينية في بغداد عن طريق المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة بنسبة انجاز فعلية بلغت نحو 95%.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ ٦٥٠٠٠م٣/ اليوم ويخدم ما يقرب من ٤٠٠الف نسمة من ابناء القضاء، مشيراً الى ان المشروع سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي وانتاج مياه معالجة صالحة للسقي الزراعي على وفق المحددات البيئية.

واوضح المركز الاعلامي ان الشركة المنفذة باشرت اعمال الانهاءات وتبليط الطرق الداخلية لمحطة المعالجة المركزية الخاصة بالمشروع .

كما باشرت الوزارة بتنفيذ مشروع تأهيل جسر الكرغولية القريب من جسر الرستمية، فيما سيتم انشاء جسرين وقتيين وجسر ثابت لنقل حركة السير ومن ثم اعادة تأهيل الجسر الكونكريتي بالكامل لتأمين انسيابية حركة المركبات.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان شركة سعد العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسورالتابعتين للوزارة باشرتا بتنفيذ المشروع بكلفة تجاوزت 3 مليارات دينار، موضحاً ان جسر الرستمية الكونكريتي يُعد من الجسور المهمة والحيوية في بغداد اذ يبلغ طوله الكلي 166م وبعرض 15 م و2م للمماشي لكل جانب ويتكون من اربعة فضاءات.

واوضح المركز الاعلامي ان العمل في المشروع يتضمن انشاء جسرين مؤقتين للذهاب والاياب ومخصص للسيارات الصغيرة بطول كلي 102,5م لكل جسر وبعرض 7,5 مع انشاء جسر حديدي ثابت مخصص لسيارت الحمل بطول كلي 120م وبعرض 10م فضلاً عن تنفيذ المقتربات والتأثيث واعمال الانارة والتخطيط والسياج.

واكد المركز الاعلامي ان الشركة المنفذة ستقوم بتنفيذ اعمالها بشكل عاجل بسبب الاضرار الموجودة في جسر الرستمية الحالي الذي استدعى عدم السماح بمرور الحمولات الكبيرة عليه والذي سيتم اعادة اعماره بشكل كامل بعد اكمال تنفيذ الجسور المؤقتة.

الى ذلك وقعت دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عقد احالة اعادة اعمار طريق خالص – عظيم الجزء الاول للتنفيذ ضمن تخصيصات القرض الطارئ للبنك الدولي لاعادة اعمار المناطق المحررة بمدة تنفيذ تبلغ (450) يوما ، فيما سيتم لاحقاً احالة الجزء الثاني قريباً لما لهذا المشروع من اهمية استراتيجة كبيرة خاصة للمحافظات الوسطى والشماليـة.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان المشروع يتكون من ممر واحد يبلغ طوله 25كم ويبدأ من العظيم باتجاه الخالص ويشمل العمل فيه قشط وقلع وأزالة طبقات الاسفلت المتضررة للجهتين الداخلية والخارجية واعادة انشاء بعض مقاطع الطريق وتنفيذ القناطر الانبوبية والاكتاف وصيانة مفاصل التمدد الطولي والاسيجة الحديدية لثلاثة جسور واقعة على الطريق وانشاء محطة وزن جديدة وثأثيث وتخطيط الطريق بالعلامات المرورية.