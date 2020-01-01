ارتفاع اسعار النفط عالميا الى اعلى مستوى في ثلاثة اشهر

مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين اميركا والصين

الصباح الجديد – وكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الشرق الأوسط عقب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية.

وبحلول الساعة 0529 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.3%. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.وقالت مارغريت يانغ محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «(التداولات) فاترة نوعا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة».

وأضافت «أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم السعودي في منتصف أيلول، ولذا فإن الحذر ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح».وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم أمس الأحد، إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول، مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بلغت 1.7 مليون برميل.

وارتفعت أسعار النفط، مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق.وبحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 % إلى 67.48 دولار للبرميل.وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 % إلى 61.36 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر «أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة بمزيج من تقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق أوبك/أوبك+ في كانون الأول، وتباطؤ نشاط (النفط) الصخري».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم اول امس إنه «سيكون هناك حفل توقيع يحضره نظيره الصيني شي جين بينغ لما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري».وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 17 شهرا الضرر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، مما أسفر عن تحرك الأسعار في نطاق محدود معظم العام.كما تسبب انخفاض الطلب في تقليص فاعلية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.واتفقت المجموعة التي يُطلق عليها اسم أوبك+ على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستزيح ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 20% في بداية تعاملات الأسبوع هذا اليوم على خلفية الهجوم على منشآت آرامكو في السعودية، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.95 دولار للبرميل في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بعد ان سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية إلى توقف إنتاج ما يعادل خمسة في المئة من الإمدادات العالمية.

وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 20% في الدقائق الأولى من التعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلا فيما بعد. وارتفع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية بمقدار 6ر6 دولار أي بنسبة 11% تقريبا إلى 66,82 دولار للبرميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف تموز/يوليو الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 5,34 دولار أي بنسبة 10% إلى 60,19 دولار للبرميل.