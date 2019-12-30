نائب: ترحيل قانون الخدمة المدنية تعطيل لمجلس الخدمة الاتحادي المقر نيابيا

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو مجلـس النواب رياض المسعودي, امس الاثنين, أن ترحيل قانـون الخدمـة المدنيـة الى الفصل التشريعي المقبل سيعطل عمل مجلس الخدمة الاتحادي, إضافـة الى استمرار الاستحواذ على الدرجات الوظيفية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكوميـة.

وقـال المسعودي فـي تصريح اطلعـت عليه الصبـاح الجديد، إن “قـرار ترحيل مشروع قانون الخدمـة المدنية للفصل التشريعـي المقبل، لعدم وجود إرادة لتحقيق العدالـة في توزيع الدرجات الوظيفيـة للمواطنيين , فضلا عن استمـرار هيمنـة الأحـزاب علـى المناصـب في الـوزارت والهيئـات الحكوميـة”.

وأضاف ان “مجلس الخدمة الاتحادي الذي اقره مجلس النواب وعين اعضاؤه من خلال الضغط الجماهيري سيعطل هو أيضا لكون عمله مرتبط بإقرار القانون” .

يشار الى ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية، بطلب عدد من اللجان, بسبب احتياجه إلى مناقشات وانضاج أكثر لأنه يلغي عددا كبيـرا مـن القوانيـن والقرارات .