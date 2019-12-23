البرلمان يعتزم تمديد فصله التشريعي لاقرار الموازنة..رواتب الموظفين مؤمنة

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي امس الاثنين، عن توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي الحالي في قادم الأيام لإتمام إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مبينا أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل.

وقال الفتلاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،إن “مجلس النواب سيتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢٠ خلال الأيام القادمة”، مبينا أن “المجلس سيمدد فصله التشريعي لحين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة بشكل كامل”.

وأضاف أن “الأيام المقبلة ستشهد وصول الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب”.



مشيرا إلى أن “رواتب الموظفين مؤمنة وأن تؤخر إرسال مشروع قانون الموازنة لن يؤثر على سير إطلاق رواتب الموظفين”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت سابق، أن إرسال مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 متوقف على تسمية شخصية رئيس الوزراء الجديدة.