الصناعة تباشر بانتاج سيارات “كريت وول” نهاية العام المقبل

التعدينية تجهز القطاعين العام والخاص بمنتجاتها المتنوعة

بغداد – الصباح الجديد :

تستعد الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن للبدء بانتاج سيارات كريت وول.

واوضح معاون مدير عام الشركة المهندس حسين احمد محمود انه تم انجاز (95%) من خط تجميع وانتاج سيارات “كريت وول” الصينية على وفق عقد المشاركة مع شركة نهج العراق ، مشيرا الى وصول مكونات (30) سيارة بيك آب للمباشرة بعملية التجميع والانتاج للدفعة الاولى في شهر كانون الاول من العام المقبل . واكد معاون المدير العام ان هناك مقبولية في السوق العراقي لهذا النوع من السيارات وان الشركة على تواصل دائم مع الشركات العالمية الرصينة لانتاج سيارات تلبي متطلبات السوق والمواطن العراقي.

على صعيد متصل جهزت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وزارات ودوائر الدولة والقطاع الخاص بكميات مختلفة من منتجاتها المتنوعة خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الماضيين. وقال مدير عام الشركة المهندس يوسف محمد جاسم أن مصانع ابن سينا التابعة للشركة تعد من المصانع العملاقة المستمرة بتنفيذ طلبات التجهيز التي ترد اليها من الجهات المستفيدة كوزارتي النفط والزراعة لمنتجاتها من النتروجين المسال ومانع الرغوة وغيرها ، مفصحا عن ان هناك توجها واهتماما لانتاج مواد ومنتجات تخدم المحاصيل الزراعية .واشار المدير العام الى ان الشركة جهزت دائرة صحة كركوك بمنتج الماستك ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات بالمضافات الخرسانية اضافة الى تجهيز الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة بمنتج البنتونايت المطحون والشركة العامة للمنتجات الغذائية بالملح الخام من مملحة السماوة وتجهيز ثنر للشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية ، لافتا الى تجهيز شركة مصافي الشمال وهيئة المسح الجيولوجي بمطبوعات متنوعة وتجهيز وزارات الدفاع والصناعة والكهرباء والعمل بالزيوت الصناعية وكذلك تجهيز وزارة الكهرباء بالمضافات الكيمياوية والشركة العامة للصناعات الفولاذية بمانع التصاق القوالب . وافصح المدير العام عن تجهيز القطاع الخاص بمنتجات البرايم كوت وقير الاكساء والماستك وقير التسطيح والفلانكوت وملح خام البصرة والرمل القياسي والصوف الصخري والالكيدرزن وكاربونات الكالسيوم وغيرها من منتجات الشركة التخصصية.

واكد المدير العام ايلاء الاهمية البالغة لجانب البحوث والحصول على براءات الاختراع لغرض تطوير المنتجات والمحافظة على مواصفاتها بمايتلاءم مع السوق مع التأكيد على موضوع السيطرة النوعية لمتابعة نوعية ومواصفات منتجات الشركة .

وطالب المدير العام بضرورة فرض ضوابط وتشديد الرقابة على المستورد الذي يدخل الى البلاد بمواصفات رديئة وفاشلة تؤثر على الدولة والمواطن ، داعيا في الوقت ذاته الى تعاون وتكاتف الجميع لدعم الصناعة والمنتج الوطني. الى ذلك تعاقدت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع دوائر الدولة لتجهيزها بالمحولات الكهربائية واختام السيل.

وبين مدير عام الشركة المهندس سفيان فوزي الجبوري ان الشركة تعاقدت مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بـ(10) محولات كهربائية سعة (11/400 KVA) و(13) محولة كهربائية سعة (11/250 KVA )على وفق المواصفات المطلوبة من وزارة الكهرباء ومدة التنفيذ المتفق عليها في العقد ، مضيفا بأن ملاكات الشركة الهندسية والفنية في معمل المحولات والجهات الساندة في السيطرة النوعية تواصل اعمالها لتجهيز شركة توزيع كهرباء الشمال بالوجبة الاخيرة من المحولات والبالغة (174) محولة سعة (250KVA ) ضمن العقد المبرم بين الطرفين وبالتوقيتات المحددة وباشراف لجنة فحص متخصصة للتأكد من دقة المواصفات المطلوبة من قبل الجهة المستفيدة.

واشار المدير العام الى أن الشركة تعاقدت مع وزارة النفط /شركة خطوط الانابيب النفطية لتجهيزها بأختام سيل عدد (٣٠٠) الف ختم حسب المواصفات الفنية المطلوبة على أن يتم تسليم المواد في المدة المحددة ضمن العقد ، مؤكدا ان الشركة تواصل سعيها للايفاء بالتزاماتها التعاقدية بأقصى سرعة مع مراعاة المواصفات القياسية.