  • الأحد , 22 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • 32 معاملة صرف بقيمة 850 مليون دينار لصفقات وهمية في كهرباء الانبار

32 معاملة صرف بقيمة 850 مليون دينار لصفقات وهمية في كهرباء الانبار

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاحد، قيامها بضبط معاملات سلف مصروفة لتنفيذ أعمال وهمية في مديرية توزيع كهرباء الأنبار، مبينة أن مجموع مبالغ السلف يصل إلى قرابة 850,000,000 مليون دينار.
و اشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى “تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في الأنبار من ضبط (32) معاملة صرف سلف خلال عامي (2018 و2019) في مديرية توزيع كهرباء المحافظة تتعلق بتنفيذ أعمال وهمية”، لافتة إلى أن “مجموع مبالغ معاملات الصرف بلغ 844,992,380 مليون دينار”.
وأضافت الدائرة أن “ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، التي قامت بتدقيق معاملات الصرف الخاصة بشعبة الحسابات في مديرية الكهرباء، اكتشفت وجود تواقيع وهمية بأسماء أعضاء لجان التنفيذ والتسلم…

الذين بينت التحقيقات الأولية عدم اشتراكهم بأية لجنة تتعلق بتنفيذ أي عمل في المديرية”.
وأوضحت الدائرة أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة خلال العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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