إيران تستأنف رسميا رحلاتها الجوية إلى العراق

بغداد – الصباح الجديد

أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية صحبت الله رحماني، إيفاد 58 قافلة لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا خلال الشهر الماضي.

وقال رحماني، إن “رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العتبات في العراق تمت جوا، بعد توقف دام شهرا واحدا”، بحسب ( فارس نيوز).

وأضاف، أنه “لا قلق من إيفاد الزائرين برا، لكن هذه الرحلات لم تستأنف لحد الآن بسبب غلق منفذ مهران الحدودي مع العراق”.

وأوضح، أن “المجلس الأعلى للأمن القومي هو من يمتلك الصلاحية باتخاذ قرار حول استئناف رحلات الزائرين برا، إذ يتم البدء بها بعد نيل الموافقة”.

وأشار إلى “استئناف رحلات الزائرين الإيرانيين إلى سوريا”، لافتا إلى أن “هذه الرحلات استؤنفت منذ أسبوعين برعاية منظمة الحج والزيارة”

ولفت رحماني، إلى أن “الإيرانيين يتوافدون على سوريا بهدف زيارة مرقد السيدة زينب الكبرى ورقية، ضمن رحلات جوية تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام”.

وأعلنت السلطات العراقية في نوفمبر الماضي، إعادة فتح المنافذ الحدودية مع إيران، أمام حركة المسافرين، عقب طلب الأخيرة إغلاقها بسبب موجة الاحتجاجات في البلدين.