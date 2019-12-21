  • السبت , 21 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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حقوق الانسان: نضغط على الحكومة للحد من الاغتيالات والخطف

شؤون عراقية
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خلال مباحثات في السفارة البريطانية..

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي، استمرار المفوضية في ممارسة الضغوط على الحكومة لاتخاذ اجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين.
وقال الموسوي خلال مباحثات اجراها في السفارة البريطانية :” ان المفوضية مارست دورها الانساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها”.
واضاف :” ان المفوضية مازالت تمارس ضغوطا على الحكومة لاتخاذ اجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين”.
واوضح الموسوي :” ان المفوضية تعوّل كثيراً على القضاء العراقي في محاكمة الجناة وايقاع القصاص العادل بهم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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