“شارع حيفا” يحصد جائزة سعد الدين وهبة عن احسن فيلم

في ختام عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة – موفد الصباح الجديد – كاظم مرشد السلوم:

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات وعروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الحادية والأربعين والتي تواصلت من العشرين من الشهر الجاري لغاية التاسع والعشرين منه بمشاركة عربية وعالمية واسعة، بالإضافة للمشاركة العراقية على صعيد الأفلام والنقد والأفلام العراقية المشاركة المتمثلة بالفيلم الروائي (بغداد في خيالي) للمخرج سمير جمال الدين وعرض عرضا أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزمن الفيلم104 دقيقة، وفيلم (شارع حيفا) للمخرج مهند حيال وهو فيلم روائى وزمنه 79 دقيقة.

وهنا القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: لفيلم “بيك نعيش” إخراج مهدي برصاوي والذي صور بين تونس وفرنسا ولبنان، جائزة مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لفيلم “فخ” إخراج ندى رياض من مصروفيلم “تماس”

إخراج سمير سرياني من لبنان وفيلم “سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري” إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا – ،وذهبت جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير لفيلم “أمبيانس” إخراج وسام الجعفري – فلسطين- ، جائزة فتحي فرج من لجنة التحكيم الخاصة لفيلم “اعتقال” إخراج أندريه كون- رومانيا- وجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: “أرض الرماد” إخراج صوفيا كيروس أوبيدا – كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين والفيلمان ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي

في مسابقة آفاق السينما العربية كان أحسن فيلم غير روائي هو “بيروت المحطة الأخيرة” إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات وكذلك أحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر – “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- العراق- ،و جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم “بيك نعيش” إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان – ، و جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولارلفيلم “بيك نعيش” إخراج التونسي مهدي برصاوي، تونس، فرنسا، لبنان، جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية “فيبريسي”: لفيلم “أبناء الدنمارك” إخراج علاوي سليم- الدنمارك، جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولاركانت من نصيب فيلم “احكيلي” إخراج ماريان خوري- مصر

و ضمن المسابقة الدولية كانت جائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني لفيلم “مينداناو” إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- وجائزة أحسن ممثلة: جودي ان سانتوس عن نفس الفيلم و جائزة أحسن ممثل: خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم “أنا لم أعد هنا” إخراج فرناندو فرياس – المكسيك، والولايات المتحدة- و جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم “بين الجنة والأرض” إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج-

وجائزة الهرم البرونزي مناصفة: “نوع خاص من الهدوء” إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- وجائزة الهرم البرونزي مناصفة: فيلم “الحائط الرابع” إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- وجائزة الهرم الفضي لفيلم “شبح مدار” إخراج باس ديفوس- بلجيكا وجائزة الهرم الذهبي لفيلم “أنا لم أعد هنا” إخراج فرناندو فرياس – المكسيك، والولايات المتحدة.