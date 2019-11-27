كاتانيش سعيد بالنقاط.. وسانشيز يصف خسارة العنابي بالعقوبة

فندق ويندام يحتضن اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة الوطني والإمارات

الدوحة ـ حسام سيف الدين:

ابدى المدرب السلوفيني، كاتانيتش، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم سعادته بنتجية الفوز في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 24 على حساب منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد، مبديا سعادته بالنتيجة وبالاداء الذي قدمه اللاعبون الشباب وقال انه محظوظ بأنه حقق الفوز بلاعبين جدد وانه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين خلال هذه البطولة وربما يشرك الحراس الثلاثة ايضا خلال المباريات واضاف كاتانيتش بانه سيواصل العمل من اجل حصد التقاط والتأهل الى نصف النهائي اولا وبعدها سيكون لكل حادث حديث .

وحقق منتخبنا الوطني فوزا رائعا عندما تغلب على شقيقه القطري بهدفين لهدف في افتتاح بطولة الخليج الرابعة والعشرين والتي اقيمت على استاذ خليفة بحضور ٣٧ الف و٨٩٠ مشجع .

اما مدرب المنتخب القطري سانشيز فقال بعد المباراة بأن المنتخب العراقي عاقب منتخبه الذي اضاع فرصا سانحة للتسجيل خلال بداية المباراة وتمكن من الفوز على منتخبه .واضاف سانشيز بأنه يمتلك لاعبين جيدين وان المنتخب القطري قادر على التعويض في المباريات المقبلة .

من جانب اخر، خاض منتخبنا الوطني، صباح أمس، اول وحدة تدريبية بعد الفوز على منتخب قطر يوم امس في افتتاح بطولة خليجي ٢٤ ، حيث احتضن ملعب الجامعة المران لمنتخبنا بتواجد جميع اللاعبين، ويستعد منتخبنا للقاء المهم امام منتخب الإمارات يوم غدٍ الجمعة عند الساعة الخامس والنصف عصرا في ملعب خليفة الدولي.

على صعيد متصل، قال رئيس بعثة منتخبنا، علي الاسدي : اولا احب ان ابارك الى شعبنا الرياضي الكبير، والى الجماهير العراقية والى شبابنا الأبطال في ساحة العز والنصر بعد الفوز التاريخي على منتخب قطر يوم امس، وأملنا كبير في تحقيق نتائج ايجابية في المباريات المقبلة، طموحنا ليس فقط الفوز في الأدوار المقبلة بل الصعود الى منصات التتويج، وثقتنا كبيرة بلاعبينا وملاكنا التدريبي الذين اثبتوا للجيمع انهم على قدر المسؤولية.

من جانبه، اعرب عريس ليلة امس الأول، النجم محمد قاسم، عن سعادته بتسجيل هدفي الفوز في افتتاح خليجي ٢٤ ، وقال: من خلالكم ابعث رسالة الى جماهيرنا الرياضية بأن يتحلوا بالصبر وسنقدم لكم اجمل هدية، نعم المباراة كانت ليست سهلة، والمنتخب القطري من افضل المنتخبات في اسيا، لكننا بروح الشباب قدمنا مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية بالرغم من اننا لم نخض انا واغلب زملائي اللاعبين، هكذا مباراة وبأجواء مشحونة، لكننا استطعنا من اثبات الجدارة في هذه المباراة.

واضاف قاسم: سنطوي صفحة الفوز، ونركز على مباراتنا المقبلة امام المنتخب الاماراتي يوم غدٍ الجمعة والتي سنحدد من خلالها صدارة المجموعة .

وتحتضن قاعة فندق ويندام، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني امام شقيقه الاماراتي عند الساعة ( ٣٠-١١)، ويسبقها المؤتمر الصحفي للمدرب الاماراتي عند الساعة الحادية عشرة صباحا.