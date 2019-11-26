  • الأربعاء , 27 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

لصوص سرقوا مجوهرات “لا تقدر بثمن” في درسدن

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الصباح الجديد – وكالات:
قال مسؤولون في متحف وشرطة درسدن إن لصوصا سرقوا في ساعة مبكرة من صباح اول امس الاثنين ثلاث مجموعات ”لا تقدر بثمن“ من الألماس والياقوت والزمرد تعود لأوائل القرن الثامن عشر من متحف في شرق ألمانيا.
وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين يقتحمان متحف (القبو الأخضر) في قصر درسدن عبر نافذة. ثم حطموا بعدها ثلاث خزائن عرض وأخذوا مجموعات المجوهرات التي كانت محفوظة فيها، ووصفت ماريون أكرمان مديرة المتحف المجوهرات المسروقة بأنها ”لا تقدر بثمن“ وقالت إن من المستحيل بيعها في السوق المفتوحة، وقال زميلها ديرك سيندرام ”نتحدث هنا عن أشياء لها قيمة ثقافية لا يمكن قياسها إنها تراث ثقافي عالمي تقريبا، لا توجد مجموعة مجوهرات بهذه الهيئة والجودة والكمية في أي مكان آخر“.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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