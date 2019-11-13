“الخطيئة .. فيلم لمخرج روسي عن مايكل أنجلو

الصباح الجديد – وكالات:

أقيمت في دار السينما “أكتوبر” بموسكو مراسم العرض الأول لفيلم “الخطيئة” الروسي الإيطالي للمخرج الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي.

وحضر مراسم عرض الفيلم وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي والنقاد السينمائيون ومشاهير الفنانين والسياسيون والصحفيون ورجال الأعمال الروس وملكة المسرح الغنائي الروسي، آلا بوغاتشوفا، ورئيس تحرير القناة التلفزيونية الروسية الأولى قسطنطين أرنست.

وقال الوزير إن عرض فيلم “الخطيئة”، مناسبة سينمائية عالمية، مشيرا أن وزارة الثقافة أسهمت هي ايضا في إخراج هذا الفيلم، الروسي الإيطالي الرائع.

يذكر أن الفيلم عرض في وقت سابق خلال مهرجان روما السينمائي الدولي. ويروي قصة المسيرة الإبداعية للفنان والنحات الإيطالي المشهور، مايكل أنجلو بوناروتي، الذي تنافست من أجل ولائه كبرى العائلات الإيطالية. وقام الممثل الإيطالي المعروف، ألبرتو تيستون، بأداء دور مايكل أنجلو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أهدى بابا روما فرانسيس نسخة من فيلم “الخطيئة” خلال زيارته للفاتيكان في يوليو الماضي.