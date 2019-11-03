مجلس التعليم الاهلي يناقش خطة القبول في الجامعات والطاقة الاستيعابية

اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسة الصباحية

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل خلال ترؤسه للجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي الاهلي أن الهدف الاكبر في هذه المرحلة هو الارتقاء بمستوى التعليم الاهلي في العراق، وحتمية تحقيقه للرصانة العلمية، وتحسين جودة أدائه العلمي والاداري.

وتم خلال الجلسة مناقشة (خطة القبول في الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2019-2020)، وبضمنها إجراءات إحتساب الطاقة الاستيعابية، والحدود الدنيا في قبول الطلبة، والمنحة المجانية.

وبيّن وزير التعليم العالي ان اللجان التخصصية التي شكلتها الوزارة لرصد مستويات الاداء والبنى التحتية للاقسام الطبية في التعليم الاهلي -على سبيل المثال- وقفت على مستويات كبيرة من الخلل، بينها النقص الحاد في الالقاب العلمية، وفي التخصصات بتلك الاقسام.

وأكد السيد الوزير ان الطاقة الاستيعابية يجب ان تعتمد على حجم البنى التحتية المتوفرة، عدد التدريسيين لكل طالب، وعدد الالقاب العلمية الموجودة في الملاك التدريسي، الى جانب عدد المختبرات وماهيّة الاجهزة المختبرية المتوفرة فيها، والمساحات والقاعات الدراسية والفضاءات والملاعب الرياضية المتاحة للطلبة.

كما حث السيد الوزير خلال الاجتماع على اهمية إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للملاكات التدريسية لاسيما المتعاقدين منهم، وضرورة رفع الغبن والتعسف عنهم، مؤكداً ان رئاسة الوزراء اوعزت بضرورة ايجاد (انموذج تعاقدي موحد للتدريسيين ) يصار لإعتماده في جميع الجامعات والكليات الاهلية في العراق.

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسة الصباحية في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2019/ 2020.وأكدت دائرة التعليم الجامعي الأهلي, ان وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل وافق على إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعليم الجامعي الأهلي للسنة الدراسية 2019/2020, وبإمكان الطلبة الاطلاع على الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتقديم وعبر البوابة الالكترونية الخاصة بالدائرة.

وأشارت دائرة التعليم الجامعي الأهلي الى ان الطلبة من خريجي السنة الدراسية الحالية بإمكانهم التقديم عبر البوابة مباشرة على وفق الرقم ألامتحاني السري الموجود لديهم ومن ثم مراجعة اقرب المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية للمصادقة عليها.

وبينت الدائرة ان على الطلبة من خريجي السنوات الدراسية السابقة كافة مراجعة اقرب المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية لغرض سحب الرقم ألامتحاني او السري وتفعيل الاستمارة .

من جهتها اطلقت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2019/2020.

وقال المدير العام للدائرة الدكتور إيهاب ناجي عباس , إن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل وافق على إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2019/2020.

وأضاف المدير العام ان بإمكان الطلبة الاطلاع على الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتقديم من خلال فتح الاستمارة الالكترونية في الموقع الرسمي للوزارة ومراجعة اقرب جامعة او كلية لغرض تفعيل الاستمارة والمصادقة عليها.

كما أعلنت الوزارة ضوابط آلية التقديم للمنحة المجانية للجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2020/2019.

وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي الدكتور ايهاب ناجي عباس إن الوزير الدكتور قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط واليات التقديم على المنحة المجانية في الجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2020/2019 دعما لشريحة الطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن الضوابط نصت ألا يقل مجموع الطالب المتقدم على كليات طب الاسنان والصيدلة عن مجموع 630 أي بمعدل 90 ، فيما يكون التقديم لجامعة العميد كلية الطب العام بمجموع 648.9 أي بمعدل 92.7، ومن خريجي الدراسة الاعدادية للسنة 2018- 2019 حصرا .

وأضاف إن الضوابط تنص على أن يكون المعدل التنافسي مساويا 80% من معدل الطالب في الدراسة الاعدادية زائدا 20% درجات مضافة أخرى توزعت بين ذوي الشهداء والأيتام وذوي الدخل المحدود أو احد ذويه من متطوعي الحشد الشعبي معززة بوثائق تثبت ذلك.

واكد مدير الدائرة ان التقديم حال إطلاقه سيكون الكترونياً وعبر البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الأهلي الجامعي.