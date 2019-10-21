إتلاف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في قضاء بلد

بغداد – الصباح الجديد

تمكنت صحة قضاء بلد في صلاح الدين، اليوم الاثنين، من مصادرة واتلاف 1 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في ناحية الحاتمية. وذكر اعلام صحة صلاح الدين في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “وحدة الرقابة في مركز صحي ابن فرناس التابع لقطاع بلد للرعاية الصحية الاولية نفذت عدد من الاجراءات التفتيشية المفاجئة على المحلات والاسواق العامة في ناحية الحاتمية لرصد المخالفين للقوانين والضوابط الصحية اسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية ذات الصلاحية المنتهية”.

اكد مدير القطاع نزار عبدالحميد ان “الحملة نفذت بالتعاون مع مكتب الامن الاقتصادي وقد شملت العديد من الاسواق والمحلات العامة”، مبينا ان “الكمية التي تم اتلافها تصل ( 1 ) طن وتضمنت مواد غذائية محلية ومستوردة ( لحوم ، الالبان ، حلويات ) ومواد اخرى مختلفة.

واضاف ان “اتلاف المواد المضبوطة تمت بموجب محضر اصولي معتمد من قبل وزارة الصحة والبيئة ودائرة صحة صلاح الدين”، لافتا الى ان “هذه الإجراءات الرقابية تأتي حفاظا على سلامة المواطنين في قضاء بلد