إنجاز بارالمبياد طوكيو٢٠٢٠ يمنحنا الثقة بتفوق جديد في باريس

سلمى الجُميلي*

بعد ختام دورة الألعاب البارالمبية الصيفية طوكيو 2020 والتي انطلقت منافساتها يوم الخامس والعشرون من آب الماضي واستمرت لغاية الرابع من أيلول، يعود وفدنا العراقي المشارك بتسعة عشر لاعبا يمثلون خمس فعاليات هي العاب القوى والمبارزة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والقوس والسهم.

حصيلة وفدنا المشارك كانت ثلاثة أوسمة ملونة سُجل أولها يوم الخامس من التصفيات باسم بطل العاب القوى جراح نصّار الذي فصله عن ذهبية المنافسات سنتيمتر واحد فقط لتكون الفضية من نصيبه ، ثم جاءت برونزية الرباع فارس سعدون في منافسات الوزن (+ 107) كغم محققا وزن (228) كغم، وفي اليوم الأخير من المنافسات تمكن ولدان نزار لاعب العاب القوى من تحقيق الوسام البرونزي في فعالية رمي الرمح، وبذلك يُعد هذا الوسام هو خاتمة مشاركة الوفد العراقي في بارالمبياد طوكيو 2020.

وفدنا المشارك لم يعد بحصيلة ثلاثة أوسمة فقط إنما كسب ثلاثة لاعبين أثبتوا حضورهم برغم عدم حصولهم على الأوسمة، نجلة عماد التي عُرفت بذات الطرف اليتيم كانت نداً صعبا لخصومها في فعالية تنس الطاولة فضلا عن أنها أول لاعبة تصل للبارالمبياد في تاريخ لعبتها .. العداء علي مبارك الذي يشارك للمرة الأولى في البارالمبياد تمكن من التأهل إلى السباق النهائي لمسافة 400م ، لكن خمسة أعشار الثانية فقط حالت بينه وبين الوسام البرونزي.. العداءة فاطمة فاضل رغم صغر سنها الأربع عشر عاما تمكنت من الوصول إلى دورة الألعاب البارالمبية لتشارك في سباق 200م وتحل خامسا من أصل تسعة لاعبات تزيد أعمارهن عليها عدداً وخبرة .. تواجد ابطال بعمر فاطمة فاضل وعزم نجلة عماد وشراسة علي مبارك يجعلنا اكثر تفاؤلا بمستقبل الرياضة كونهم بحق مشروع ابطال نراهم حتماً على منصات التتويج في بارالمبياد باريس 2024.