اليوم .. انتخابات اتحاد الكرة والعنكوشي يعلن انسحابه من سباق الترشح للعضوية

منتخب الناشئين في المجموعة الأولى لغربي آسيا الثامنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان المؤتمر الانتخابي الخاصة بمجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد سيقام في بغداد اليوم الثلاثاء.. وقال رئيس الهيئة اياد بنيان، ان «الانتخابات ستجري في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في فندق بابل ببغداد بحضور جميع المرشحين وأعضاء الهيئة العامة».

وبين ان «التطبيعية انجزت كل التحضيرات لاستقبال العرس الانتخابي بعد غد الثلاثاء وجهزت كل المتطلبات لانجاح هذا الامر».واشار الى ان «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خول الهيئة التطبيعية للاشراف على الانتخابات كما سيتواجد ممثلان عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لمراقبة الانتخابات».

ويتنافس على منصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس نادي الكرخ شرار حيدر، بينما هناك مرشحاً واحداً لمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد وهو علي جبار، ومرشحاً واحداً للنائب الثاني هو يونس محمود.

في حين، قدّم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الجامعة الرياضي يونس محمود استقالته الرسمية من منصبه كرئيس للنادي إلى أعضاء الهيئة الإدارية.. وقدم النجم الكروي السابق يونس محمود إستقالته من أجل الترشح على منصب النائب الثاني في إنتخابات المكتب التنفيذي للإتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على كتاب تمثيل النادي في عمومية إتحاد الكرة.وتجري انتخابات اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من الشهر الجاري وقد رشح يونس محمود لمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة ولم يكن احد قد رشح امامه.

إلى ذلك، أعلن حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، انسحابه من الترشح لعضوية اتحاد كرة القدم، قبل إقامة الانتخابات بيومين فقط.. وقال العنكوشي «قررت الانسحاب من الانتخابات لأنني لم أجد بيئة نقية للعمل في الوسط الرياضي بصورة عامة وليس فقط الوسط الكروي»، لافتا إلى أن انسحابه بشكل نهائي ولا عودة إلى الترشح.

وأضاف أنه سيحضر الانتخابات وسيمنح صوته لمن يراه مستحقا بالفوز في الدورة المقبلة، موضحا أنه سيترك العمل في الوسط الرياضي وحتى رئاسة نادي الديوانية فسحت المجال إلى شقيقي لإدارة الأمور، بعدما أمنت الأمور المالية للنادي.

وختم بالقول بأنه يريد العيش بحرية شخصية، بعيدا عن رصد التحركات والحديث في الإعلام الرياضي لكل شاردة وواردة، فبعد عمل الموسم الماضي قرر الانزواء بعيدا عن الرياضة.. يذكر أن حسين العنكوشي رجل أعمال دخل عالم كرة القدم من خلال استثماره في نادي الديوانية.

من جانب اخر، أسفرت قرعة بطولة اتحاد غربي آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين، التي جرت أول أمس في العاصمة الاردنية عمان، عن وقوع منتخب الناشئين في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات السعودية ولبنان واليمن.

وتشاركُ في البطولة، التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال المدة من 14 إلى 24 تشرين الأول 2021، عشرة منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق. . وتوزعت المنتخبات المشاركة بين ثلاث مجموعات بواقع أربعة منتخبات في مجموعة، وثلاثة منتخبات في مجموعتين.

يشارُ الى ان منتخبنا للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة، بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً، ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.

إلى ذلك، أعلنت لجنة مسابقات اتحاد غربي آسيا لكرة القدم مواعيد مباريات منتخبنا الأولمبي في بطولة غربي آسيا تحت 23 عاما، فيلعب منتخبنا امام فلسطين امام يوم 4 من شهر تشرين الأول المقبل، ويلاقي الإمارات في السادس منه، ثم يختتم مبارياته في المجموعة الثالثة بلقاء لبنان يوم الثامن من الشهر ذاته.. وتقام البطولة في مدينة الدمام السعودية في المدة من 4 ولغاية 12 تشرين الأول المقبل.