العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان آليات تعزيز العلاقات بينهما

بغداد – الصباح الجديد

بحث معاون رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية الوزير المفوض علي هلال، اليوم الاحد، مع نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في بغداد جان بيرنارد بولفان، آليات تعزيز العلاقات بين الجانبين.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “هلال استقبل، اليوم، بولفان والمستشار السياسي للبعثة السيد بوب مار ليفيلد، في مقر وزارة الخارجية”.

وأضاف أن “الطرفين تباحثا سبل التنسيق المشترك بين العراق والاتحاد الاوربي ضمن اطار العمل والتنسيق الدوليين والتفاهم المشترك بين العراق ودول الاتحاد الاوربي بشأن المسائل المعروضة في المنظمات الدولية وآليات تعزيز العلاقة مع بعثة الاتحاد الاوربي في بغداد وتذليل كافة المعوقات”.

وأوضح البيان، أن “معاون رئيس الدائرة قدّم إيجازاً عن العلاقة المتميزة بين العراق والمنظمات الدولية واهمية ان تلعب تلك المنظمات والوكالات المتخصصة، وخاصة العاملة منها في العراق، دوراً مهماً في عملية إعادة الاعمار ومحاربة الارهاب ودعم حكومة العراق في تنفيذ برامجها الوطنية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة”.