الوطني يحشد أسلحته للتصفيات المزدوجة.. والبصرة تعلن جاهزيتها

اليوم اربع لقاءات ضمن الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدرب منتخب العراق، المحترف السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراتي هونج كونج وكمبوديا في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

اذا يلتقي المنتخب الوطني بنظيره هونغ كونغ في ملعب البصرة يوم 10 الجاري، ويلعب امام كمبوديا في ملعب الأخير يوم 15 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب العراق، المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 نقاط عن البحرين صاحب الصدارة.. وضمت القائمة، 24 لاعبا، وهم كالتالي: محمد حميد، محمد صالح، فهد طالب، علاء مهاوي، مصطفى محمد، علي عدنان، ضرغام إسماعيل، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، ريبين سولاقا، ميثم جبار، علي فائز، همام طارق، جيلوان حمد، جيستن ميرام، أحمد ياسين، صفاء هادي، أمجد عطوان، بشار رسن، محمد قاسم، إبراهيم بايش، مهند علي، علاء عباس، علاء عبد الزهرة.

من جانبها، اعلنت محافظة البصرة عن جاهزيتها لتضييف مباريات المنتخب ‏الوطنيّ ضمن تصفيات مونديال 2022 .‏. وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيداني :» ان اجتماعا عقد مع مع ‏الجهات المعنية لبحث استعدادات المحافظة لاستضافة مباريات المنتخب الوطنيّ ضمن ‏تصفيات كأس العالم «.‏

واضاف :» ان كل الجهات طرحت خططها الخاصة لإنجاح الاستضافة، كل حسب ‏اختصاصه ومهامه، وناقشنا توجيه محافظ البصرة بخصوص دخول السيارات إلى ‏مواقفها بشكلٍ مجانيّ، وأعددنا خطة أمنية محكمة بهذا الشأن «. ‏

يذكر ان المنتخب الوطني العراقي سيلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات ‏‏(إيران، البحرين، هونغ كونغ، وكمبوديا). وسيلتقي في العاشر من الشهر الجاري مع ‏منتخب هونغ كونغ في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة.

إلى ذلك، تجرى اليوم الخميس 4 مباريات ضمن منافسات الدور الثالث من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، ففي ملعب أمانة بغداد تقام مباراة المضيف والزوراء، ويلتقي الشرطة والكرخ في ملعب الشعب الدولي، ويتواجه نفط الجنوب والديوانية في ملعب الفيحاء، وتجرى مباراة اربيل والنفط في ملعب فرانسوا حريري.

اما يوم غد الجمعة فيشهد مباريات النجف والجوية في ملعب الأول والميناء والحدود في ملعب الفيحاء ونفط الوسط يضيف الصناعات الكهربائية ونفط ميسان يلاقي ضيفه السماوة، وتأجلت مباراة فريقي القاسم امام فريق الطلبة.

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل مباراة فريق الطلبة امام القاسم المقررة يوم غد الجمعة في ملعب الكفل.. وقال مصدر من داخل لجنة المسابقات أن الاتحاد قرر تأجيل المباراة الثالثة على التوالي لفريق الطلبة لعدم حسم الديون المترتبة على النادي للاعبين سابقين تقدموا بشكوى رسمية للاتحاد الأسيوي للعبة، ورغم أن هناك رغبة لدى لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة بحل الأزمة إلا أن الحال إلى الآن كما هو عليه.

وبين أن لجنة المسابقات لم تصبر كثيرا على الطلبة وأن لم تحل أزمة اللاعبين خلال الأسبوع الحالي قد تقرر اللجنة أنزاله إلى الدرجة الأولى وحسم الموضوع بشكل نهاي فلا يمكن أن تختل المسابقة بسبب فريق الطلبة الذي تؤجل مباراته للمرة الثالثة على التوالي.. يشار إلى أن مباراتي الطلبة في الدور الأول أمام نفط ميسان والثانية أمام نفط الوسط تم تأجيلهما للسبب نفسه.

هذا وعاد الحارس الدولي جلال حسن الى تدريبات فريق الزوراء عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.. وسيشترك جلال حسن بتدريبات الفريق الابيض بعد الابتعاد عن الملاعب بسبب الاصابة التي تعرض لها في وقت سابق.. يشار الى ان فريق الزوراء يكثف تحضيراته استعدادا لمباراة امانة بغداد اليوم الخميس لحساب الدوري الكروي الممتاز.

إلى ذلك، استعاد النفط، مهاجمه الدولي محمد داوود، بعد شفائه التام من الإصابة التي لحقت به بالفترة الماضية، وسيكون جاهزًا لمباراة أربيل التي ستجرى اليوم الخميس بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال يحيى علوان، مدرب النفط «بعد الفوز على نفط الجنوب، بدأ الفريق يستقر بشكل واضح، وبات لدينا رؤية كاملة حول مستوى اللاعبين، وقدراتهم وكيفية توظيفهم في كل مباراة».

وأوضح «أربيل من الفرق المميزة بعد استقطابهم للاعبين محترفين على مستوى عال، كما أم المباراة ستكون في ملعبهم (إستاد فرانسوا حريري)، لكننا نبحث عن 3 نقاط نعزز بها رصيدنا».وأضاف «الفريق جاهز واستعدنا خدمات محمد داوود، وهو مؤثر بشكل كبير في خط الهجوم؛ حيث تم زجه في الدقائق العشـر الأخيرة في المباراة الماضيـة، لكنـه جاهـز لمبـاراة أربيـل».

والجدي بالذكر ان النفط لديه في رصيده 3 نقاط من خسارة أمام القاسم، وفوز علـى نفـط الجنـوب فـي الجولـة الماضيـة.