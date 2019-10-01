سائرون: رغبة دولية بتوسط العراق لحل الأزمة السعودية الإيرانية

رئيس البرلمان الإيراني يرحب بتفاوض البلدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الثلاثاء، وجود رغبة دولية بأن يكون العراق وسيطا وطرفا في حل الأزمة القائمة بين السعودية وإيران، مبينا أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السعودية من شأنها احداث تغييرات في المنطقة.

وقال الربيعي في تصريح له ، إن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأخيرة إلى السعودية عامل إيجابي لأحداث تغيرات في المنطقة”، مشيرا إلى أن “ العراق أصبح لاعبا قويا ومؤثر وبإمكان تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران”.

وأضاف الربيعي أن “ العراق المنتصر يمكنه أحداث معادلات ومتغيرات في المنطقة وان يكون لاعبا أساسيا في تهدئة الصراع الحاصل”، مؤكدا أن “هناك دولا ترغب بأن يكون العراق طرفا لحل الأزمة بين السعودية وطهران”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، الاثنين، استعداد إيران والسعودية للتفاوض.

في السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني امس الثلاثاء إنه يرحب بما نقل عن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من رغبة في حل القضايا مع إيران بالحوار.



وكان ولي العهد السعودي قد قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بالقضايا مع إيران وذلك في حديث أدلى به لبرنامج (60 دقيقة) على شبكة سي.بي.إس التلفزيونية الأحد الماضي .

ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن لاريجاني قوله «نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار… أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران».