  • الإثنين , 30 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سورية تطرح سندات خزينة لتمويل مشاريعها الحيوية

شؤون أقتصادية
0 تعليق
20 views

الصباح الجديد ـ وكالات:
قرر مجلس الوزراء السوري تمويل مشروعات الحكومة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذون الخزينة العامة. وطلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات، والمؤسسات التي تعاني نقصا في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة. كما كلف رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مصرف سوريا المركزي بالاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، مع ضرورة اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للاسهام بشكل فاعل في الإنتاج. وكلف المجلس وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات.
يذكر أن الليرة السورية انخفضت بشكل حاد في السوق السوداء في الأسبوع الأول من ايلول الجاري إلى 691 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجيا لتبلغ يوم الاثنين الماضي 610 ليرات للدولار، وذلك بعدما اتخذت الحكومة السورية إجراءات لضبط سوق العملات.
وأطلقت غرفة تجارة دمشق مؤخرا مبادرة لدعم العملة السورية عبر إيداع مبالغ نقدية بالدولار في حساب خاص على أن يجري سحب ما تم إيداعه بالليرة السورية بالسعر الرسمي.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة