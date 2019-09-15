قطار برشلونة يدهس فالنسيا بخماسية مع الرأفة في الليجا

ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بشق الأنفس

مدريد ـ وكالات:

سحق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء أول أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في معقله «كامب نو».وسجل الأهداف لبرشلونة أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وبيكيه في الدقائق 2 و7 و51 على الترتيب، وسواريز هدفين في الدقائق 61 و82، في حين سجل لفالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 27، وماكسي جوميز في الدقيقة 92.وبهذا الانتصار يقفز برشلونة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحصل أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، على الكثير من الإشادة والإعجاب، بسبب تألقه بقميص البارسا في المدة الأخيرة.ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فاتي كان يبلغ 10 سنوات وعدة أشهر عندما جاء نيمار دا سيلفا إلى برشلونة عام 2013، ثم رحل النجم البرازيلي في صيف 2017 عندما اقترب اللاعب القادم من غينيا بيساو من إتمام عامه الـ 15 فقط.

وأشارت إلى أن فاتي، استغل المساحة الصغيرة التي أتيحت له للتواجد مع الفريق الأول في الموسم الحالي، ليقدم نفسه بقوة أمام الجماهير ويكسب قلوبهم، ويجعل النقاد يكتبون عنه صفحات حول جمال الكرة التي يقدمها في عمر 16 عامًا و318 يومًا.وأوضحت أن فاتي، كان في حاجة إلى 7 دقائق فقط، كي يسجل هدفًا ويصنع آخر لزميله فرينكي دي يونج أمام فالنسيا ليحظى بعناق زملائه، بالإضافة إلى أن كل من في الملعب كان يهتف باسمه.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أصيبت الجماهير بالهوس بسبب اللاعب الشاب الذي يفوز بكل شيء في الملعب، كما ظهرت مقارنات له مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ورشحه الكثيرون كي يفوز مستقبلًا بالكرة الذهبية.

وكان فاتي أحرز هدف التعادل للبلوجرانا في شباك أوساسونا بالجولة الماضية، ليصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ الليجا يسجل هدفًا، عن عمر يناهز (16 عامًا و304 أيام)، بعد فابريس أولينجا (16 عامًا و98 يوما)، وإيكر مونيين (16 عامًا و 289 يومًا)، كما نجح أنسو في التفوق على أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ولاعبه السابق بويان كريكيتش.وبعد مباراة امس الأول، أصبح فاتي «بعمر 16 عاما و318 يوما»، أصغر لاعب يُسجل ويصنع في مباراة بالليجا في القرن الـ21.وأكدت «موندو ديبورتيفو» أن فاتي نفذ كل تعليمات المدرب إرنستو فالفيردي في مباراة الأمس، حيث إنه كان يشعر المنافس بالخطر كلما لمس الكرة.وأضافت أن أنسو، لم ينس أيضًا القيام بالأدوار الدفاعية، وكان يسعى دائمًا إلى استعادة الكرة من لاعبي فالنسيا.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن جماهير برشلونة أحبت كل ما فعله فاتي الذي بات ظاهرة حقيقية، ولذلك حصل على تحية كبيرة عند تغييره في المباراة كما هتف المشجعون بأغنية تحمل اسمه.

وحقق ريال مدريد انتصارا بشق الأنفس بنتيجة (3-2) على ضيفه ليفانتي، أول أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقله «سانتياجو برنابيو».وسجل لريال مدريد كريم بنزيما «هدفين» في الدقيقتين 25 و31، وكاسيميرو في الدقيقة 40، في حين سجل لليفانتي بورخا مايورال وجونزالو ميليرو في الدقيقتين 49 و75 على الترتيب.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط..

وأوقف ريال سوسييداد سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد في الليجا، بعد أن أسقطه بهدفين من دون رد ..جاءت ثنائية الفريق الباسكي في الشوط الثاني، حيث تقدم مارتن أوديجارد في الدقيقة 58، ثم لم تكد تمر 3 دقائق حتى عزز ناتشو مونريال من تقدم أصحاب الأرض بهدف آخر.. ويعد هذا هو السقوط الأول لكتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني في الموسم بعد 3 انتصارات متتالية.وتجمد رصيد الروخي بلانكوس عند 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما أصبح رصيد سوسييداد 7 نقاط في المرتبة الخامسة.

وحصد فياريال، انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم بعد أن فاز خارج قواعد (3-2) أمام ليجانيس.. فعلى ملعب بوتاركي، تألق من جانب فريق «الغواصات الصفراء» مهاجمه جيرارد مورينو، الذي سجل الهدفين الأول والثالث (26، 90+3)، في حين ساعدت النيران الصديقة في الهدف الثاني عن طريق جوناثان كريستيان سيلفا (39).. وبهذه النتيجة تنطلق «الغواصات الصفراء