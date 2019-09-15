وزير الكهرباء يؤكد توقيع عقود لتطوير شبكات الكهرباء في الانبار و الموصل

بغداد – الصباح الجديد

اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الأحد، عن تأكيد توقيع عقود لتطوير شبكات الكهرباء في الأنبار والموصل .

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت ” الصباح الجديد “ان ” مؤتمر العراق للطاقة المقام حاليا في العاصمة بغداد و الذي بدأت اعماله يوم امس السبت ويستمر لاربعة ايام سيشهد توقيع عقود مع كبريات الشركات العالمية لتطوير شبكات الكهرباء في المناطق الغربية و تحديدا محافظة الانبار و كذلك محافظة الموصل”.

واضاف الخطيب بحسب البيان ، أن ” اعادة اعمار كل ما دمره الارهاب خلال السنوات السابقة ، يحتاج الى سقوف زمنية و ان الادارة الحالية للحكومة و ضمن خططها ستلتزم بالتوقيتات “