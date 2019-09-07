  • السبت , 7 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • المجلس العالمي : خمس دول عربية بينها العراق تمتلك 996.4 طنا احتياطيا من الذهب

المجلس العالمي : خمس دول عربية بينها العراق تمتلك 996.4 طنا احتياطيا من الذهب

شؤون عراقية
0 تعليق
11 views

يحافظ على مركزه الـ 38 عالميا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن المجلس العالمي للذهب امس السبت أن خمس دول عربية بينها العراق تملكان ما يقرب من الف طن كاحتياطي للذهب.
وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر ايلول إن “السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق لديهم اكبر احتياطيات للذهب من بين الدول العربية الاخرى حيث بلغت مجمل هذه الاحتياطيات 996.4 طنا .
واضاف ان كمية احتياطيات الذهب للسعودية تبلغ 323.1 طن، في حين بلغت احتياطيات الذهب لدولة لبنان 286.8 طن، فيما بلغت كمية الاحتياطيات لدولة الجزائر 173.6 طن ، مبينا ان احتياطيات الذهب لدولة ليبيا بلغت 116.6 طن، في حين بلغت كمية الاحتياطيات للذهب للعراق 96.3 طن.
واشار الى ان العراق ما زال يحافظ على مركزه 38 عالميا بأكبر احتياطي للذهب من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 6.5% من بقية عملاته الاخرى .
يذكر ان المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة