المجلس العالمي : خمس دول عربية بينها العراق تمتلك 996.4 طنا احتياطيا من الذهب

يحافظ على مركزه الـ 38 عالميا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المجلس العالمي للذهب امس السبت أن خمس دول عربية بينها العراق تملكان ما يقرب من الف طن كاحتياطي للذهب.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر ايلول إن “السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق لديهم اكبر احتياطيات للذهب من بين الدول العربية الاخرى حيث بلغت مجمل هذه الاحتياطيات 996.4 طنا .

واضاف ان كمية احتياطيات الذهب للسعودية تبلغ 323.1 طن، في حين بلغت احتياطيات الذهب لدولة لبنان 286.8 طن، فيما بلغت كمية الاحتياطيات لدولة الجزائر 173.6 طن ، مبينا ان احتياطيات الذهب لدولة ليبيا بلغت 116.6 طن، في حين بلغت كمية الاحتياطيات للذهب للعراق 96.3 طن.

واشار الى ان العراق ما زال يحافظ على مركزه 38 عالميا بأكبر احتياطي للذهب من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 6.5% من بقية عملاته الاخرى .

يذكر ان المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.